Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 13:38

Одобрения атак ВСУ на КТК обернулись уголовным делом в Казахстане

В Казахстане возбудили уголовное дело из-за одобрения граждан атаки ВСУ на КТК

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Генпрокуратура Казахстана завела дело после того, как ряд граждан поддержали удары ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает пресс-служба парламента республики. Сообщается о начале досудебного расследования по статье «Разжигание национальной розни».

Приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности. <…> При этом Генеральной прокуратурой ранее был размещен пресс-релиз с предупреждением о недопустимости распространения ложной информации и иных публикаций в масс-медиа с противоправным контентом, — сказано в сообщении.

Ранее Балтийский флотский военный суд озвучил приговор организатору диверсионного сообщества, который действовал в интересах иностранной разведки. Осужденный проведет за решеткой 24 года. Его сообщник получил 18 лет заключения. Кроме того, следствие установило, что мужчина был противником проведения СВО, поддерживал идеологию насилия и совершал десятки поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры и связи в разных регионах страны.

ВСУ
КТК
удары
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские хирурги спасли девушку с редкой патологией сосудов
В России назвали возможную дату энергетического кризиса
В Польше фразой «один за всех» ответили на слова Трампа о Гренландии
Россиянам дали советы по укреплению брака во время новогодних праздников
Певица Семенова развенчала слух о былой влиятельности Пугачевой на эстраде
В «Газпроме» предупредили об истощении европейских газовых хранилищ
Госдеп США призвал «не играть» с Трампом на русском языке
Стало известно, как распознать мошеннический сайт-двойник
Атака на курского священника, гибель мирных: как ВСУ атакуют РФ 6 января
ЕС отказался признавать легитимность новых властей Венесуэлы
«Считаем их нашими»: в России высказались о выходе страны из ВОЗ и ВТО
В Госдуме рассказали, какую работу пенсионеры могут выполнять на дому
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 января, фото, видео
В Госдуме ответили, может ли Россия объединиться с США ради снятия санкций
Психолог объяснила, почему зумеры стали чаще изолироваться от общества
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Погода в Москве в среду, 7 января: ждать ли снегопада и сильных морозов
Помощник Жириновского раскрыл его прогноз по СВО на Украине
Дирижер русского происхождения возглавил Парижскую оперу
«Третья мировая война»: в ООН раскрыли последствия операции США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.