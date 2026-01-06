Одобрения атак ВСУ на КТК обернулись уголовным делом в Казахстане В Казахстане возбудили уголовное дело из-за одобрения граждан атаки ВСУ на КТК

Генпрокуратура Казахстана завела дело после того, как ряд граждан поддержали удары ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает пресс-служба парламента республики. Сообщается о начале досудебного расследования по статье «Разжигание национальной розни».

Приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности. <…> При этом Генеральной прокуратурой ранее был размещен пресс-релиз с предупреждением о недопустимости распространения ложной информации и иных публикаций в масс-медиа с противоправным контентом, — сказано в сообщении.

Ранее Балтийский флотский военный суд озвучил приговор организатору диверсионного сообщества, который действовал в интересах иностранной разведки. Осужденный проведет за решеткой 24 года. Его сообщник получил 18 лет заключения. Кроме того, следствие установило, что мужчина был противником проведения СВО, поддерживал идеологию насилия и совершал десятки поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры и связи в разных регионах страны.