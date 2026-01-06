Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 13:42

Роскосмос показал «Рождественскую елку»

Роскосмос опубликовал фото звездообразующей туманности

Роскосмос показал снимок туманности NGC 2264, также известной как «Рождественская елка», расположенной в созвездии Единорога. Сам объект напоминает праздничное дерево, сверкающее «гирляндами» из туманностей и «звездами».

В созвездии Единорога находится удивительная область звездообразования — туманность NGC 2264, прозванная «Рождественской елкой» за сходство с праздничным деревом, — отметили там.

Ранее руководитель Центра коллективного пользования Международной сети телескопов для научных и прикладных задач Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктор Воропаев рассказал, что в настоящее время каждые 20 секунд два спутника в космосе сближаются на расстояние менее километра. По его словам, чтобы избежать катастрофы, техника вынуждена постоянно маневрировать.

До этого декан физического факультета ННГУ им. Лобачевского Александр Малышев рассказал, что наступивший 2026 год будет богат на астрономические события, первое из них ожидается уже 10 января, когда Юпитер достигнет своей пиковой яркости. В обычный бинокль можно будет рассмотреть планету и четыре ее спутника.

