«Точка»: депутат Оглоблина о появлении в России еды из насекомых Депутат Оглоблина заявила, что в России не будут есть насекомых

В России не появится еды из насекомых, как это было в Европе, заявила ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. По ее словам, на Западе это решение обусловлено проблемами в сельском хозяйстве.

Исключено. Это я заявляю ответственно. Это исключительно для кормов рыб и животных. Все, точка. В России не ели и не будут есть насекомых. Никогда <…> В Европе уже пять насекомых узаконили [для пищевых продуктов], но это подтверждает, что плохо у них с сельским хозяйством, — подчеркнула Оглоблина.

В 2025 году в ЕС начал действовать регламент, который позволяет добавлять порошок из личинок большого мучного хрущака в пищевые продукты. Среди них — хлеб, сыр, джемы и макароны.

Ранее председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов рассказал, что главным кулинарным трендом в конце 2025-го года стало мясо насекомых. По его словам, потребителям такие эксперименты зачастую не очень нравятся — в Москве идея азиатских рестораторов провалилась.