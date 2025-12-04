Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Японского подростка арестовали за взлом данных миллионов людей с помощью ИИ

Jiji Press: в Японии школьник взломал данные 7,3 млн человек с помощью ChatGPT

В Японии задержан несовершеннолетний хакер, обвиняемый в крупной кибератаке с применением искусственного интеллекта, сообщает агентство Jiji Press. По данным полиции, 17-летний житель Осаки использовал чат-бот ChatGPT для разработки вредоносной программы и получения несанкционированного доступа к информации.

Созданный с помощью нейросети код позволил подростку проникнуть в системы компании Kaikatsu Frontier. В результате атаки были скомпрометированы персональные данные порядка 7,25 млн человек, находившихся в базе.

При этом следствие не обнаружило признаков того, что похищенная информация была использована или продана в преступных целях. Подросток полностью признал свою вину и дал показания следователям.

По словам задержанного, он сделал это из любопытства и ради забавы. Как пояснил школьник, ему «было весело находить уязвимости в системе».

Ранее основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к 10 годам колонии. Киберпреступнику также назначили штраф в 1,5 млн рублей. Суд признал его и других фигурантов виновными в хищении средств с банковских счетов. Из-за этой кибератаки работа сервиса, обеспечивавшего продажу авиабилетов «Аэрофлота», была полностью остановлена примерно на 10 дней.

