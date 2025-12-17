Новый год-2026
Салат с кальмарами на Новый год: яркий хит стола

Салат с кальмарами на Новый год Салат с кальмарами на Новый год Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новый год на носу, и душа хочет чего-то свежего и праздничного. Салат с кальмарами станет настоящим хитом торжественного вечера. Готовится менее чем за полчаса и идеален для тех, кто следит за фигурой.

Берем 300 г очищенных кальмаров, отвариваем 2 минуты в подсоленной воде — не переварите, иначе станут резиновыми. Нарезаем кольцами. Добавляем 2 вареных яйца, натертых на крупной терке, 1 свежий огурец, нашинкованный тонкими ломтиками, и пучок зеленого лука. Заправка — 3 ст. л. сметаны с солью, перцем и соком половины лимона. Аккуратно перемешиваем, даем постоять 10 минут. Украсьте красной икрой или гранатовыми зернами — и вуаля, салат с кальмарами готов сиять на столе!

Подавайте охлажденным, чтобы вкусы раскрылись. Готовьте с радостью: Новый год — время положительных эмоций!

Ранее мы поделились рецептом рататуя на Новый год.

салаты
закуски
быстрые рецепты
простые рецепты
кальмары
