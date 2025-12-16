Новый год-2026
16 декабря 2025 в 11:11

Новый год с рататуем: горячее блюдо для уютного стола

Новый год с рататуем: горячее блюдо для уютного стола
Новый год не за горами, и хочется чего-то теплого и уютного. Рататуй — это горячее блюдо на Новый год, которое сочетает яркие овощи и французский шарм. Готовится просто, а выглядит празднично!

Возьмите 2 баклажана, 2 кабачка, 4 помидора, 2 болгарских перца, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 100 мл оливкового масла, соль, перец, тимьян и розмарин. Нарежьте овощи кружками толщиной 0,5 см. В сковороде обжарьте лук с чесноком, добавьте натертые помидоры, потушите 10 минут — это основа соуса. Выложите овощи в форму слоями: баклажан, кабачок, перец, помидор. Залейте соусом, сбрызните маслом, посыпьте травами. Запекайте в духовке при 180 градусах 40 минут под фольгой, потом 10 минут без нее до румяной корочки. Получится ароматное горячее блюдо на Новый год — вегетарианское, сытное и полезное.

Подавать рататуй горячим с зеленью и багетом. Ваш праздничный стол засияет! Готовьте с любовью — Новый год запомнится надолго.

Ранее мы поделились рецептом идеальной намазки из тофу для бутербродов.

рататуй
овощи
блюда
еда
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
