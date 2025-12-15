Новый год-2026
Новый год с теплым салатом: сейтан сделает его незабываемым

Новый год с теплым салатом: сейтан сделает его незабываемым
Новый год — время тепла и уюта за праздничным столом. Теплый салат с сейтаном станет настоящим хитом для любителей полезной еды.

Готовим просто и быстро. Обжарьте 200 г сейтана на оливковом масле с чесноком до золотистой корочки — 5 минут. Добавьте 300 г микса салатных листьев, 2 болгарских перца, нарезанных полосками, и 150 г помидоров черри. Полейте соусом из 2 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ст. л. меда и щепотки соли. Перемешайте на сковороде 3 минуты, чтобы все прогрелось. Посыпьте кедровыми орешками и свежей зеленью.

Этот теплый салат на Новый год — легкий, ароматный и праздничный. Подавать горячим. Гости будут в восторге!

Ранее мы поделились рецептом оливье в бокалах.

