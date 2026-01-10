За этими тремя сортами томатов выстраиваются очереди в магазинах — в январе уже не сыщете

Мечтаете о по‑настоящему вкусных помидорах с грядки? Знайте: выращенные под открытым небом томаты всегда выигрывают по вкусу у тепличных! Рассказываем о трех сортах, которые порадуют даже гурманов — каждый со своим неповторимым характером и вкусом.

Первый в нашем списке — «Бизон черный»: его крупные, мясистые плоды (около 300 г) в зрелости приобретают бурый, почти коричневый оттенок. Главное — они удивительно сладкие, без малейшей кислинки. Следующий претендент на звание любимчика — «Медовый салют». Эти желто‑оранжевые красавцы могут достигать 800 г и станут настоящим украшением стола, хотя урожайность у сорта невысокая.

И наконец, «Черная лакомка» — выбор истинных гурманов. Ее темноокрашенные плоды обладают отменным вкусом, а если выращивать их на солнце, они получаются еще слаще. Хотя сорт неплохо плодоносит и в теплице, именно открытый грунт раскрывает его вкус по‑настоящему. Попробуйте — не пожалеете!

