Самый вкусный салат с кальмарами, который я пробовала. «Морская вуаль» с икрой — сияющее украшение вашего стола

Этот салат — воплощение новогоднего блеска и морской свежести. Он сочетает нежность правильно приготовленных кальмаров, хрустящую сочность огурца и яркие акценты красной икры. Легкий, сбалансированный вкус и изысканная подача, напоминающая драгоценную вуаль, сделают это блюдо звездой праздничного фуршета.

Для приготовления вам понадобится: 500 г очищенных кальмаров (тушки), 1 длинный огурец, 4 перепелиных яйца, 100 г красной икры, 3–4 ст. л. легкого майонеза, соль, укроп для украшения. Кальмаров опустите в кипящую подсоленную воду ровно на 2 минуты, затем резко охладите в ледяной воде — это гарантирует нежность. Нарежьте их тонкой соломкой. Огурец натрите на корейской терке для длинной соломки или нарежьте тонкой соломкой вручную, слегка отожмите сок. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте пополам. В миске аккуратно смешайте кальмары и огурец, добавьте майонез и немного посолите. Выложите салат на плоское блюдо горкой. Сверху равномерно распределите красную икру, создавая эффект сияющей вуали. По краю украсьте половинками перепелиных яиц и веточками укропа. Подавайте сразу, чтобы сохранить контраст хрустящего огурца и нежной икры.

