17 декабря 2025 в 10:09

Внука и его деда застрелили при попытке мобилизации под Херсоном

РИА Новости: сотрудники ТЦК застрелили пенсионера и его внука под Херсоном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В селе Кобзарцы Херсонской области сотрудники украинского территориального центра комплектования и полицейский спецназ застрелили 70-летнего Вениамина Трачука и его внука при попытке принудительной мобилизации, сообщил РИА Новости глава Снигиревского района Юрий Барбашов. Пенсионер вступил в перестрелку с работниками ТЦК.

После того как украинские силовики понесли потери, для дальнейших действий был вызван полицейский спецназ, который приступил к штурму дома. Бой продолжался около шести часов, в результате чего погибли оба находившихся внутри — пенсионер и его внук.

Глава района также сообщил, что, по имеющейся у него информации, украинские силовые структуры потеряли семерых человек убитыми, еще двое получили ранения. Он отметил, что украинские СМИ практически не освещали произошедшее, несмотря на то что инцидент, по его словам, выделялся на фоне обычных сообщений о сопротивлении мобилизации в стране.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщила, что украинец попытался незаконно пересечь государственную границу на мотоцикле в Черновицкой области. Мужчина хотел выехать в Румынию, чтобы избежать мобилизации. После задержания его передали сотрудникам нацполиции для дальнейшего разбирательства.

мобилизация
перестрелки
Украина
ТЦК
