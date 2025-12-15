Уклонист на байке попытался сбежать от ВСУ в Румынию и попал на видео

Уклонист на байке попытался сбежать от ВСУ в Румынию и попал на видео Украинец на мотоцикле попытался прорваться в Румынию и избежать мобилизации

Гражданин Украины попытался незаконно пересечь государственную границу на мотоцикле в Черновицкой области, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ), опубликовав соответствующие кадры. По данным ведомства, мужчина хотел выехать в Румынию, чтобы избежать мобилизации.

По данным ведомства, мужчина, не имевший законных оснований для выезда, попытался на высокой скорости проехать через пункт пропуска, минуя контроль. Пограничники пресекли эту попытку и составили в отношении нарушителя административный протокол. После задержания его передали сотрудникам нацполиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова депутата Верховной рады Романа Костенко, который выступил за увеличение набора в армию до 60 тыс. украинцев, заявил NEWS.ru, что Украина не способна ежемесячно мобилизовывать в ряды ВСУ даже по 30 тыс. человек. По его словам, власти страны будут вынуждены принимать радикальные меры, вероятным шагом станет массовый призыв женщин.