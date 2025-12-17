Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 10:05

Российские «Ярсы» вышли на боевое патрулирование в Сибири

В Сибири состоялись плановые учения с использованием ракетных комплексов «Ярс»

Учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) состоялись в Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. По информации ведомства, на маршруты боевого патрулирования вышли мобильные комплексы «Ярс». В ходе дежурства на полевых позициях ракетчики отработали несколько десятков задач, в том числе технических.

Расчеты ПГРК «Ярс» выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках планового учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша, в том числе — в ночное время, — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что беспилотники самолетного типа «Элерон» охраняли участников учений. Как уточнили в Минобороны, подобные мероприятия позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Ранее сообщалось, что межконтинентальные баллистические ракеты комплекса «Ярс» загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения. Технологическая операция длилась несколько часов.

