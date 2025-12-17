Новый год-2026
17 декабря 2025 в 06:00

Родителям рассказали, как обезопасить ребенка в компьютерных играх

Доцент Щербаченко призвал настраивать родительский контроль в компьютерных играх

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Родительский контроль в компьютерных играх позволит защитить детей от рисков в Сети, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, эта функция ограничит покупки и общение в игровых чатах.

Как обезопасить ребенка в компьютерных играх? Настройте родительский контроль. Используйте встроенные инструменты на консолях для ограничения времени игры, покупок и доступа к чатам. Проявляйте активный интерес. Изучайте рейтинги игр, читайте отзывы. Обсуждайте сюжет и его впечатления. Обучайте цифровой гигиене. Объясните ребенку базовые правила: никогда и никому не передавать личные данные, пароли, коды из СМС, — пояснил Щербаченко.

Также он призвал установить финансовые границы. По его словам, не следует привязывать к детскому аккаунту карту с большим лимитом.

Установите финансовые границы и не привязывайте к детскому аккаунту карту с большим лимитом. Используйте предоплаченные карты или виртуальные кошельки с ограниченной суммой для мелких внутриигровых покупок, — резюмировал Щербаченко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в 2026 году в России необходимо ввести возрастные ограничения на социальные сети для безопасности детей. По его мнению, этот шаг будет способствовать поддержанию психического благополучия молодежи.

