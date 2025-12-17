Магнитные бури сегодня, 17 декабря: что завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 17 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 17 и 18 декабря

Сегодня, 17 декабря, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии, следует из прогноза на сайте ИКИ РАН. Модель предположила, что Кр-индекс будет очень плавно расти в течение дня, начиная с двух единиц, к вечеру показатель может достигнуть четырех единиц.

Онлайн-график демонстрирует, что Кр-индекс оказался несколько выше прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 29%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 36%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G1 (Kp = 5). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 3)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составил 3,1. Ранее в Лаборатории солнечной астрономии отметили спад вспышечной активности звезды. Там подчеркнули, что основной «движущей силой» на этой неделе будет корональная дыра.

«Крупная корональная дыра весьма своеобразной формы, сформировавшаяся на солнечном диске. В пятницу и субботу эта странная двукрылая структура уже „задела“ Землю первым, более коротким, крылом, вызвав короткие магнитные бури, пик которых пришелся на ночь с 12 на 13 декабря», — заявили в пресс-службе лаборатории.

По словам ученых, в среду или четверг, 17–18 декабря, к Земле, вероятно, придет возмущенный поток солнечного ветра и из второго крыла. В целом, отметили в лаборатории, неделя ожидается спокойная.

Портал my-calend пишет, что в среду, 17 декабря, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В четверг, 18 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 30%, магнитных бурь — 36%. Кр-индекс в первой половине дня может достигнуть пяти единиц, что соответствует магнитной буре уровня G1 (слабая).

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 18 декабря. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет my-calend.

Как магнитные бури влияют на человека

Апатия и сонливость могут беспокоить человека во время магнитной бури, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

«Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется <...> снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит, и мы нормализуемся», — сказал Кондрахин.

Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

