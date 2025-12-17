Погода в Москве в среду, 17 декабря: снега в столице не предвидится?

Тепло и моросящие осадки за сутки расправились со снежным покровом в Москве, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что известно о погоде в столице в среду, 17 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 17 декабря

По словам Поздняковой, к утру 17 декабря на ВДНХ сошел снег. По области по 2 см снега осталось в Кашире и Коломне.

«Следующую порцию снега следует ожидать не ранее середины следующей недели», — отметила синоптик.

Также она сообщила, что осадков с начала месяца выпало 12,5 мм, или всего 24% от нормы. Снежный покров формировался, но скудный, высота его в столице не превышала 3 см, добавила Позднякова. Синоптик подчеркнула, что «вся надежда на последнюю декаду декабря, когда станет морознее», но месяц все равно завершится дефицитом осадков.

«Минула половина декабря, а зимы в Москве так и нет. Средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ остается положительной — 0,2 градуса, что выше нормы на 4 градуса», — рассказала также Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с утра 17 декабря в Москве плюс 2,4 градуса, морось. В течение дня инициатива перейдет к гребню антициклона, будет преобладать облачная погода, существенные осадки маловероятны, но морось не исключена. Ветер западный, юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха плюс 1–3 градуса. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

«В четверг днем скользнет холодная фронтальная система, отметившись скоротечным мокрым снегом, и [будет] около нуля. В пятницу, на фоне роста атмосферного давления, [обойдется] без осадков, под утро небольшой минус, днем — слабая оттепель. В субботу небо нахмурится, а в воскресенье вновь пройдут осадки в смешанном агрегатном состоянии. По предварительным прогнозам, морозы ударят, а снег станет прибавляться в предновогоднюю неделю — с 23-24 декабря», — написал в Telegram-канале Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 17 декабря

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет определять теплый сектор циклонического вихря. Он сохранит в регионе облачную погоду, вызовет небольшие дожди и удержит показания термометров существенно выше декабрьской нормы.

Температура воздуха в городе составит плюс 3–5 градусов, в Ленинградской области — 0 — плюс 5 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 18 декабря, кратковременный дождь, ветрено, ночью плюс 2–4 градуса, днем плюс 3–5 градусов.

