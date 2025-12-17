Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 11:09

Погода в Москве в среду, 17 декабря: снега в столице не предвидится?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тепло и моросящие осадки за сутки расправились со снежным покровом в Москве, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что известно о погоде в столице в среду, 17 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 17 декабря

По словам Поздняковой, к утру 17 декабря на ВДНХ сошел снег. По области по 2 см снега осталось в Кашире и Коломне.

«Следующую порцию снега следует ожидать не ранее середины следующей недели», — отметила синоптик.

Также она сообщила, что осадков с начала месяца выпало 12,5 мм, или всего 24% от нормы. Снежный покров формировался, но скудный, высота его в столице не превышала 3 см, добавила Позднякова. Синоптик подчеркнула, что «вся надежда на последнюю декаду декабря, когда станет морознее», но месяц все равно завершится дефицитом осадков.

«Минула половина декабря, а зимы в Москве так и нет. Средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ остается положительной — 0,2 градуса, что выше нормы на 4 градуса», — рассказала также Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с утра 17 декабря в Москве плюс 2,4 градуса, морось. В течение дня инициатива перейдет к гребню антициклона, будет преобладать облачная погода, существенные осадки маловероятны, но морось не исключена. Ветер западный, юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха плюс 1–3 градуса. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

«В четверг днем скользнет холодная фронтальная система, отметившись скоротечным мокрым снегом, и [будет] около нуля. В пятницу, на фоне роста атмосферного давления, [обойдется] без осадков, под утро небольшой минус, днем — слабая оттепель. В субботу небо нахмурится, а в воскресенье вновь пройдут осадки в смешанном агрегатном состоянии. По предварительным прогнозам, морозы ударят, а снег станет прибавляться в предновогоднюю неделю — с 23-24 декабря», — написал в Telegram-канале Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 17 декабря

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет определять теплый сектор циклонического вихря. Он сохранит в регионе облачную погоду, вызовет небольшие дожди и удержит показания термометров существенно выше декабрьской нормы.

Температура воздуха в городе составит плюс 3–5 градусов, в Ленинградской области — 0 — плюс 5 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 18 декабря, кратковременный дождь, ветрено, ночью плюс 2–4 градуса, днем плюс 3–5 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Читайте также:

Гороскоп на 17 декабря: кому пора на встречу? Кто возьмется за книги?

Фаза Луны сегодня, 17 декабря: время интуиции, науки и раздачи долгов

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 декабря 2025 года

погода
новости
прогнозы
Москва
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, отправят ли США войска на Украину после мирного урегулирования
Стал известен приговор жительнице Перми по делу о гибели двух подростков
Малышева дала совет, как распознать поддельную красную икру
Суд вынес приговор шпиону, собиравшему данные о военных объектах Москвы
В Госдуме предупредили, что грозит за украшение подъезда к Новому году
Бритни Спирс случайно оголила грудь на курорте в Мексике
ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу
Стало известно о последней московской недвижимости Долиной
Трампа призвали признать победу России над Украиной
HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году
В Москве под колесами поезда погиб человек
ФСБ предотвратила теракт в колонии под Ростовом
Суд отобрал активы у похитившего 137 млн рублей начальника ФНС
«Бросили»: украинский пленный посетовал на бессердечность командования ВСУ
Родригез проиграл суд по алиментам
Стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Рубин»
В России стали меньше производить автомобилей
Участнику теракта в Австралии предъявили 59 пунктов обвинения
Диетолог дала советы, как похудеть без стресса и последствий
Кинолог рассказал, как уберечь собаку от сезонной хандры
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.