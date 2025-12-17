Гороскоп на 17 декабря: кому пора на встречу? Кто возьмется за книги?

Гороскоп на 17 декабря для женщин и мужчин предупреждает, что сегодняшний день может стать периодом перемен. Также благоприятно пройдут встречи и новые знакомства. Полученный опыт поможет реализовать намеченные проекты, а потому сегодня обязательно нужно общаться с новыми людьми и узнавать новую информацию. Пересмотрите свое окружение и оставьте в ближнем круге общения только тех людей, на кого можно действительно положиться. Вечером уделите время себе — почитайте интересную книгу, посмотрите документальный фильм или любимую старую комедию.

Гороскоп на 17 декабря для мужчин:

Овен. Сегодня вас ждут новые знакомства. Общаясь с новыми людьми, не забудьте снять розовые очки, чтобы вовремя отсеять корыстных личностей. Подходите к ситуациям трезво и не полагайтесь только на интуицию. У вас есть потенциал для дальнейшего развития, поэтому сегодня не упустите шанс.

Телец. Настало время разобраться с долгами и неразрешенными вопросами. Уделите внимание делам, которые долго откладывались, и смело принимайте решения — ваша интуиция подскажет правильный путь. Будьте готовы выйти за пределы привычного, и результаты не заставят себя ждать.

Близнецы. В вашем окружении могут оказаться люди, нуждающиеся в эмоциональной поддержке. При этом старайтесь изолироваться от негативно настроенных личностей, чтобы сохранить внутреннее спокойствие. Вечером проведите время с семьей, это поможет восстановить душевное равновесие.

Рак. Постарайтесь не поддаваться навязыванию чужих правил. Уверенно отстаивайте свои позиции — это укрепит ваш авторитет. Не забудьте уделить время здоровью — с плохим самочувствием у вас ничего не выйдет.

Лев. Этот день требует осторожности: избегайте алкоголя и сплетен, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Внимание к своему здоровью и возможность отдохнуть повысят вашу энергетику и позволят насладиться жизнью.

Дева. На работе будет полно дел, но кардинальных изменений не предвидится. Учитесь ценить то, что имеете, и будьте внимательны к чувствам окружающих. Проведите вечер за чтением вдохновляющей книги, чтобы завершить день на положительной ноте.

Весы. День полон непредвиденных событий. Чтобы ваши эмоции не вышли из-под контроля, не пытайтесь продавить окружающих под себя — попробуйте прийти к компромиссу.

Скорпион. Постарайтесь избегать многолюдных мест, вам нужно восстановить душевные силы. Поддержку вы сможете найти в семье. Не спешите с решениями — обсудите все с близким человеком.

Стрелец. День новых возможностей. Вы можете встретить полезных деловых партнеров, что откроет перспективы в бизнесе и карьере. Прислушивайтесь к внутренним желаниям, возможно, пришло время заняться новым хобби.

Козерог. Новые люди принесут удачу в разных сферах жизни. Не упустите возможность наладить связи, которые могут оказаться полезными. Этот период особенно подходит для карьерного роста и поиска новых источников дохода.

Водолей. Ваша активность и уверенность могут натолкнуться на противостояние. Будьте осторожны и следите за окружающими — вы сможете избежать ненужных конфликтов, если будете начеку.

Рыбы. Текущий день будет благоприятен для обучения и личного развития. Самое время записаться на курсы повышения квалификации. Не упустите возможность расширить кругозор.

Гороскоп на 17 декабря для женщин:

Овен. Этот день позволит вам проявить находчивость и убедительность. Чтобы избежать проблем на работе, будьте внимательные и составьте четкий план действий. Вечером займитесь кулинарией — это не только развеселит ваших близких, но и поднимет вам настроение.

Телец. Звезды поддерживают вас в решении старых проблем. Пользуйтесь этим моментом и не откладывайте дела в долгий ящик. После продуктивного дня уделите время себе для восстановления сил — ваш успех зависит от качественного отдыха.

Близнецы. Отличное время для смены имиджа. Если собирались посетить косметолога — подходящее время для этого. Вечером расслабьтесь и займитесь тем, что приносит удовольствие.

Рак. На этот день запланируйте уборку и наведите порядок в делах. Хотя утро может быть непростым, к полудню вы почувствуете прилив сил и продуктивность. Обратите внимание на отношения с близкими.

Лев. Проявите осторожность в общении с новыми людьми, чтобы избежать конфликтов. Впрочем, недопонимание может возникнуть и со старыми друзьями. Не допускайте, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

Дева. Не самый удачный день. Не доверяйте добрым намерениям окружающих и избегайте конфликтов. Не позволяйте проблемам поколебать ваше внутреннее равновесие.

Весы. Проведите день в атмосфере позитива. Ваша жизнерадостность заразительна, уделите время семье, ухаживайте за растениями или питомцами. Это поможет создать гармонию и уют в доме.

Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для женщин и мужчин Фото: Shutterstock/FOTODOM