Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 17 декабря в блинчики, вафли и кашу обязательно добавляют кленовый сироп, смотрят фильмы «Пятый элемент» и «Убрать Картера» и листают Vogue. А еще сегодня проявляют смелость выкаблучники, поздравляют курьеров и читают о том, кто такой фельдъегерь.

Памятные даты и исторические события 17 декабря

Мало кто знает, что 17 декабря в России отмечается профессиональный праздник — День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. Эта уникальная профессия, название которой пришло из немецкого языка, объединяет в себе функции курьера, дипломата и офицера. Фельдъегеря отвечают за доставку особо важных, секретных документов и государственных ценностей строго из рук в руки. Их служба, зародившаяся в Пруссии в XVIII веке, была официально учреждена в России указом императора Павла I именно 17 декабря 1796 года, что и закрепило историческую дату как день праздника. Сегодня фельдъегеря — это высококлассные специалисты, работающие в аппарате государственной власти и вооруженных сил, чья деятельность остается одной из самых закрытых и ответственных, гарантируя бесперебойную и защищенную связь в управлении страной.

Какие праздники отмечают 17 декабря еще? Сегодня празднуется День курьера. Это неофициальное торжество для современных городских вестников. Название профессии происходит от французского слова «гонец» и прекрасно отражает ее суть. Курьер — это человек, который доставляет к порогу все самое важное и срочное: от еды и писем до ценных документов.

За внешней легкостью скрывается серьезная ответственность. Курьер отвечает не только за скорость, но и за сохранность груза, своевременность и часто — за конфиденциальность. Он тот, кто делает нашу жизнь быстрой и удобной. Этот день — отличный повод поблагодарить их за ежедневный, часто невидимый, но очень важный труд.

Необычные праздники и интересные факты

Вот уж поистине день, когда правила можно аккуратно отодвинуть в сторону! 17 декабря, в День выкаблучников, сама вселенная дает вам карт-бланш на проявление своей самой яркой и неудобной индивидуальности.

Это ваш шанс! Наденьте ту самую нелепую кофту с оленями, сделайте ирокез, громко пойте в лифте или закажите в кафе весь десертный раздел меню. Выкаблучивайтесь от души, но с изяществом — ведь вы не нарушитель спокойствия, а творец праздничного настроения.

Еще один необычный праздник сегодня — День кленового сиропа. С каждым годом он собирает все больше поклонников натуральной кухни. Этот золотистый эликсир давно покинул границы Канады и США. Им щедро поливают не только классические блинчики и вафли, но и мороженое, тосты, салаты и даже используют как глазурь для мяса, открывая неожиданные вкусовые сочетания.

И это неудивительно, ведь кленовый сироп — это чистый дар природы. Он не содержит искусственных добавок, сахара или консервантов, будучи полностью натуральным подсластителем с богатым, карамельным вкусом. Идеальный повод открыть баночку и устроить дома маленький праздник вкуса!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день в мире религии? В 17-й декабрьский день верующие вспоминают святую Варвару.

Именины и дни ангела сегодня

Сегодня дни ангела у целой плеяды прекрасных людей. Поздравления сегодня принимают Александры и Алексеи, Василии и Дмитрии, Геннадии и Иваны, а также Николай и Серафим. Среди женщин именины отмечают Анастасии и Варвары, Екатерины и Киры, а также Ульяны (или Юлиании). Отличный повод вспомнить всех знакомых с этими именами и порадовать их теплыми словами.

Этот день в истории: что произошло 17 декабря

17 декабря 1892 года в Нью-Йорке началась история одного из главных законодателей моды. В этот день увидел свет первый номер журнала Vogue, который изначально был еженедельной хроникой жизни высшего общества. В 1909 году Vogue ждал настоящий крутой вираж — его приобрел деловой гений Конде Наст. С этого момента скромная «газетка для светских дам» начала превращаться в настоящую модную империю.

Предприниматель вдохнул в журнал новую жизнь: теперь на его страницах блистали не просто картинки, но роскошные, как произведения искусства, иллюстрации, а обложки стали такими яркими, что их хотелось немедленно повесить на стену. За более чем вековую историю Vogue создал целую медиаимперию, которая из салонного издания превратилась в машину по производству смыслов, задающую эстетические стандарты и превращающую моду в универсальный язык массовой культуры.

Какие праздники отмечают 17 декабря еще? В этот день 1989 года на канале Fox состоялось событие, ставшее культурным мультфеноменом. В этот день вышла первая серия мультсериала «Симпсоны», который вскоре превратился в самый длинный анимационный сериал в истории американского телевидения. На сегодняшний день снято 799 эпизодов, и шоу не собирается останавливаться — в 2025 году стартовал уже 37-й сезон.

«Симпсоны» — это больше, чем просто мультфильм о семье из Спрингфилда. Это острая, умная и беспощадная сатира на американский образ жизни, где под прикрытием абсурдного юмора авторы смело затрагивают самые неудобные темы — от политики и религии до потребительства и социального неравенства. Сериал давно стал зеркалом общества и незаменимой частью мировой поп-культуры.

Кто умер и родился 17 декабря

Эмили дю Шатле, родившаяся 17 декабря 1706 года, — выдающаяся французская женщина-ученый, математик и физик эпохи Просвещения. Она известна не только как муза и спутница Вольтера, но и как самостоятельный, глубокий интеллектуал. Ее главным научным подвигом стал перевод на французский язык и создание фундаментальных комментариев к труду Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии». Она блестяще преодолевала гендерные барьеры, стоявшие на пути женщин в науке XVIII века.

Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает американский актер Эрни Хадсон. Мировую известность ему принесли роли в культовых комедиях «Охотники за привидениями» и «Охотники за привидениями — 2», где он сыграл одного из членов команды парапсихологов. Также его можно увидеть в знаковом телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Хадсон остается одним из самых узнаваемых и уважаемых актеров.

Также сегодня день рождения празднует Милла Йовович, родившаяся в 1975 году, — одна из самых ярких и разносторонних звезд современного кино. Ее имя неразрывно связано с культовыми образами: Лилу в фантастическом шедевре «Пятый элемент» и Элис в масштабной серии фильмов «Обитель зла». До кинокарьеры она была успешной моделью, а также занималась музыкой и дизайном.

17 декабря 1881 года умер американский ученый Льюис Морган. Он был известным этнографом, социологом и одним из отцов-основателей антропологии. Он разработал эволюционную модель, согласно которой человечество прошло через стадии дикости, варварства и цивилизации.

38 лет назад не стало Маргерит Юрсенар — выдающейся французской писательницы и интеллектуала. Она вошла в историю как первая женщина, избранная членом Французской академии, тем самым нарушив многовековую традицию этого исключительно мужского сообщества «бессмертных». Самым знаменитым ее романом является «Воспоминания Адриана».

Британский кинорежиссер, сценарист и продюсер Майк Ходжес, ушедший из жизни 17 декабря 2022 года, оставил яркий след в истории кино. Он прославился своими культовыми работами, в первую очередь неонуарным триллером «Убрать Картера» с Майклом Кейном, который стал эталоном жанра, и красочной космической фантазией «Флэш Гордон», покорившей зрителей своим стилем и размахом. Его последней режиссерской работой стал детективный триллер «Засну, когда умру», вышедший в 2003 году.