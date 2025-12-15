«Гранатовый король»: вкусный рецепт курицы — идея горячего на Новый год

Это блюдо озарит весь праздник! NEWS.ru предлагает отличный рецепт курицы на сковороде. Горячее на Новый год, которое понравится всем!

Первым делом разделайте курицу (около 1,5 кг) на порционные куски. Обжарьте до корочки. Отдельно пассеруйте 2 луковицы, добавьте 100 г гранатового соуса наршараб, 2 ст. л. томатной пасты, по 1 ч. л. корицы и сумаха, 200 мл бульона.

Поместите курицу в соус, тушите на сковороде 30 минут под крышкой. За 5 минут до готовности добавьте зерна одного граната и горсть рубленых грецких орехов.

Подавайте горячее на Новый год с булгуром, украсив мятой. Очень вкусное сочетание — нежная курица, кисло-сладкий гранат и теплые восточные специи.

