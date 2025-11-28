День матери
28 ноября 2025 в 13:15

Без заморочек: горбуша в духовке в апельсиново-имбирном маринаде

Без заморочек: горбуша в духовке в апельсиново-имбирном маринаде
Устроим горбуше вечеринку в духовке! Берем два сочных стейка. Пусть полежат 20 минут в маринаде из апельсинового сока, имбирной остроты, соевой солености и медовой нежности. Все ингредиенты смешиваем на глаз (не ошибетесь).

Помещаем горбушу в духовку в форме, наряжаем в апельсиновую шубку из тонких долек — и запекаем 25 минут. В это время готовим рис или любой другой гарнир, который вам нравится. Но рис с рыбой — классика.

Достаем — и вот он, кулинарный шедевр: нежная горбуша в духовке с цитрусово-имбирным загаром.

рецепты
общество
кулинария
рыба
Алина Ясинская
А. Ясинская
