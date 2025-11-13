Когда уже не знаешь, что приготовить: рецепт тефтелей с рисом с подливкой

Кулинарные идеи иссякли? Тогда на сцену выходят они — тефтели с рисом на сковороде. Замешиваем основу: 500 г мясного фарша, полстакана отварного риса, луковица, соль и перец. Вымешиваем до дружной массы и формируем аккуратные маленькие шарики.

Обжариваем тефтели с рисом до корочки. Отдельно пассеруем морковь и луковицу. Добавляем 2 ст. л. томатной пасты, заливаем водой.

Мясные шарики погружаем в соус и тушим под крышкой 25–30 минут. В конце добавляем лаврушку и чеснок. Подаем с картофельным пюре, поливая ароматной подливкой. Сочные тефтели с рисом — объедение!

