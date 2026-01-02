Салат «Кармен» с добавлением аджики: мощный дуэт нежных ингредиентов и огненной заправки

Приготовьте яркий, сытный и пикантный салат «Кармен», который станет хитом любого застолья или быстрым решением для ужина.

Его вкус — это мощный дуэт нежных ингредиентов, сочных помидоров, хрустящих сухариков и огненной заправки с нотками аджики и чеснока. Этот салат поражает своей насыщенностью и простотой одновременно.

Для салата вам понадобится: 200 г отварного куриного филе, 150 г ветчины, 2 средних помидора, 100 г готовых сухариков (лучше чесночных), пучок свежей петрушки. Для заправки: 3-4 ст. л. майонеза, 1-2 ч. л. аджики (острой или сладкой — по вкусу), 2 зубчика чеснока, соль, черный молотый перец. Курицу и ветчину нарежьте небольшими кубиками. Помидоры нарежьте кубиками аналогичного размера. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом, аджикой, солью и перцем — это ваша заправка. В большой салатнице соедините курицу, ветчину и помидоры. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Непосредственно перед подачей добавьте сухарики и рубленую петрушку, быстро перемешайте и сразу подавайте на стол, чтобы сухарики не успели размокнуть.

