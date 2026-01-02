Новый год — 2026
Салат «Снежный краб» с пикантной заправкой: его плюсы — доступные продукты и простота приготовления

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ранее стало известно, как приготовить салат «Рождественский», — изысканность из простых продуктов.

Проверено редакцией
Салат «Снежный краб» с пикантной заправкой: его плюсы — доступные продукты и простота приготовления Приготовьте свежий, хрустящий салат «Снежный краб» с пикантной заправкой. Его главные плюсы, помимо вкуса, это доступные продукты и простота приготовления.
250 г крабовых палочек
1 свежий огурец
200 г консервированной кукурузы
3 отварных яйца
пучок свежей петрушки
3-4 ст. л. майонеза
1-2 зубчика чеснока
1 ч. л. соевого соуса
>
Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиком.
Для заправки смешайте 3-4 ст. л. майонеза, 1-2 зубчика чеснока (продавить через пресс), 1 ч. л. соевого соуса и черный молотый перец по вкусу.
Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокую салатницу. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте до однородности.
Дайте салату настояться в холодильнике 20-30 минут, чтобы вкусы соединились.
