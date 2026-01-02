Салат «Снежный краб» с пикантной заправкой: его плюсы — доступные продукты и простота приготовления

Приготовьте свежий, хрустящий салат «Снежный краб» с пикантной заправкой. Его главные плюсы, помимо вкуса, это доступные продукты и простота приготовления.

Этот салат готовится мгновенно, выглядит ярко и аппетитно и обязательно понравится всем, кто любит легкие и пикантные закуски. Идеален к любым блюдам!

Для салата вам понадобится: 250 г крабовых палочек, 1 свежий огурец, 200 г консервированной кукурузы, 3 отварных яйца, пучок свежей петрушки. Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиком. Для заправки смешайте 3–4 ст. л. майонеза, 1–2 зубчика чеснока (продавить через пресс), 1 ч. л. соевого соуса и черный молотый перец по вкусу. Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокую салатницу. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте до однородности. Дайте салату настояться в холодильнике 20–30 минут, чтобы вкусы соединились.

