02 января 2026 в 19:32

Полноценный ужин на одном противне: нежный минтай с рисом и овощами — все готовится само

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте полноценный, полезный и очень вкусный ужин — нежный минтай с рисом и овощами. Это очень удобный рецепт — все готовится само!

Это ужин, где все компоненты готовятся одновременно на одном противне, что экономит время и силы. Вкус получается легким и гармоничным: нежная, сочная рыба, ароматный рассыпчатый рис, пропитанный соками, и сладковатые запеченные овощи.

Для рецепта вам понадобится: 500 г филе минтая, 1 стакан длиннозерного риса, 1 морковь, 1 луковица, 1 болгарский перец, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, перец, специи для рыбы (паприка, сушеный укроп), 2-2,5 стакана горячей воды или овощного бульона. Духовку разогрейте до 200°C. Противень или глубокую форму для запекания смажьте маслом. Рис промойте и равномерно распределите по дну. Сверху разложите нарезанные кубиками овощи: лук, морковь, перец. Посолите. Рыбное филе разрежьте на порции, натрите солью, перцем и специями, выложите поверх овощей. Влейте горячую воду или бульон так, чтобы жидкость почти покрывала рис, но не рыбу. Накройте форму фольгой. Запекайте в духовке 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 5-10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить фрикасе из курицы — быстрый и простой ужин на одной сковороде.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
