Всего 2 ингредиента для маринада, и минтай получается сочным и нежным. Этот рецепт теперь использую и для курицы

Всего 2 ингредиента для маринада, и минтай получается сочным и нежным. Этот рецепт теперь использую и для курицы

Этот минтай в яичном маринаде — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое превращает самую бюджетную рыбу в сочный деликатес. Его необычность в том, что всего два простых продукта — яйца и чеснок — творят настоящую магию: после такого маринада рыба становится нежнейшей, буквально тает во рту, приобретая лёгкий пикантный аромат. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные кусочки минтая с аппетитной хрустящей корочкой, под которой скрывается невероятно сочная, слоистая мякоть, пропитанная чесночным духом. Этот маринад универсален — я использую его не только для рыбы, но и для отбивных из курицы, индейки, свинины и говядины, и результат всегда превосходный.

Для приготовления вам понадобится: 700 г минтая (примерно 2 тушки), 2 крупных яйца, 3 зубчика чеснока, 4 ст. ложки муки, соль, молотый перец и растительное масло для жарки. Рыбу разморозьте, удалите плавники и внутренности, промойте и нарежьте порционными кусками (у меня вышло 7 шт.). Посолите и поперчите кусочки со всех сторон. Яйца взбейте с измельчённым чесноком до однородности. Залейте рыбу яичной смесью, перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике на 2 часа. Затем каждый кусочек обваляйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки (примерно по 5–6 минут). Подавайте горячей с любимым гарниром.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.