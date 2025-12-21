Новый год-2026
Салат «Рождественский» — изысканность из простых продуктов: ставьте сразу в центр стола на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Смело ставьте этот съедобный венок сразу в центр новогоднего стола. Салат «Рождественский» не только украсит праздничное застолье, но и порадует вкусом.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежная курица, сытный картофель, пикантные огурцы и сливочные яйца под аппетитной сырной корочкой создают праздничное сочетание. Изысканность из простых продуктов!

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 300 г отварного куриного филе, 3 маринованных огурца, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, майонез, помидоры черри и веточки укропа для украшения. Возьмите круглое плоское блюдо. В центре поставьте стакан или небольшую пиалу, чтобы получилось кольцо. По внешнему кругу начинайте выкладывать слои, слегка промазывая каждый майонезом: сначала тертый картофель, затем мелко нарезанную курицу, после — мелко нарезанные огурцы и завершите тертыми яйцами. Аккуратно достаньте стакан из центра. Всю поверхность салата обильно покройте тертым сыром. Украсьте салат по своему вкусу: выложите по кругу половинки помидоров черри и веточки укропа. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Чайка» с зеленым горошком: простой и быстрый, выручит в будни и затяжные праздничные дни.

