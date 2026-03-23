Что известно о переносе выходного дня на 31 декабря в России Коваленко: 31 декабря 2026 года будет выходным днем из-за переноса с 4 января

Последний день 2026 года станет выходным днем, благодаря переносу с воскресенья 4 января, сообщила РИА Новости замрук факультета ВШЭ Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Такое решение было утверждено в постановлении правительства от 24 сентября 2025 года.

Выходной с субботы 3 января 2026 года переносится на 9 января 2026 года, а вот с воскресенья 4 января выходной день перенесен на 31 декабря 2026 года, — заявила Коваленко.

Эксперт отметила, что переносы выходных дней позволяют добавить дополнительные дни отдыха для граждан, что благоприятно влияет на всех работающих. Она также добавила, что ранее 31 декабря не всегда был выходным и часто был сокращен всего на один час, из-за чего многие брали отпуск за свой счет.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что следующие новогодние каникулы могут продлиться 11 дней. По его словам, отдых начнется с 31 декабря 2026 года (выпадает на четверг) и продлится по воскресенье, 10 января 2027 года включительно. Такие сроки будут возможны при условии, что правительство утвердит стандартный график переносов праздничных дней.