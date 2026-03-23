Что известно о переносе выходного дня на 31 декабря в России

23 марта 2026 в 03:30

Коваленко: 31 декабря 2026 года будет выходным днем из-за переноса с 4 января

Последний день 2026 года станет выходным днем, благодаря переносу с воскресенья 4 января, сообщила РИА Новости замрук факультета ВШЭ Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Такое решение было утверждено в постановлении правительства от 24 сентября 2025 года.

Выходной с субботы 3 января 2026 года переносится на 9 января 2026 года, а вот с воскресенья 4 января выходной день перенесен на 31 декабря 2026 года, — заявила Коваленко.

Эксперт отметила, что переносы выходных дней позволяют добавить дополнительные дни отдыха для граждан, что благоприятно влияет на всех работающих. Она также добавила, что ранее 31 декабря не всегда был выходным и часто был сокращен всего на один час, из-за чего многие брали отпуск за свой счет.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что следующие новогодние каникулы могут продлиться 11 дней. По его словам, отдых начнется с 31 декабря 2026 года (выпадает на четверг) и продлится по воскресенье, 10 января 2027 года включительно. Такие сроки будут возможны при условии, что правительство утвердит стандартный график переносов праздничных дней.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В девятиэтажном доме в Москве вспыхнул пожар
Америка ускорила переброску тысяч морпехов и ВМС к берегам Ирана
Золотой запас ЦБ упал до минимума с марта 2022 года
ВСУ атаковали порт Приморска в Ленобласти
Над Ленобластью уничтожено 35 украинских БПЛА с начала атаки
В Приморье бревно насмерть придавило ребенка
В США усомнились в стойкости Зеленского
Маткапитал в России предложили увеличить
Россиянам рассказали, когда их ждут длинные выходные
Ограничения в Ленобласти повлияли на полеты в Калининград
Раскрыты регионы и отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Росавиация ограничила рейсы в еще двух российских аэропортах
Су-35 из засады устроил охоту на самолет ВСУ
Что известно о переносе выходного дня на 31 декабря в России
В Минздраве озвучили размер живота, при котором ставят диагноз «ожирение»
Иранский телецентр подвергся мощному удару с воздуха
Цена на золото упала до минимума с начала февраля 2026 года
Россиян предупредили о штрафах за сушку вещей
«Уберите его, идиоты»: в Британии высказались о нервном срыве Трампа
Сколько жителей Курской области еще находятся на Украине
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
