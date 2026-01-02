«Цезарь» с пекинской капустой и домашней заправкой: влюбитесь с первой ложки

Приготовьте легендарный салат «Цезарь» с пекинской капустой и домашней заправкой, и вы влюбитесь в это блюдо с первой ложки! Салат получается легким, но при этом очень сытным и сбалансированным по белкам и витаминам.

Вкус этого салата — это свежесть капусты, сочность помидоров, пикантность сыра, хруст сухариков и сливочно-чесночный соус, который объединяет все компоненты.

Вам понадобится: 200 г отварного или жареного куриного филе, 1 небольшой кочан пекинской капусты, 1-2 помидора, 100 г любого твердого сыра, гренки. Для соуса: 3 ст. л. майонеза, 1 ст. л. сметаны, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы, соль, перец. Нарежьте курицу ломтиками, капусту — крупными кусками, помидоры — дольками, сыр натрите на терке. Приготовьте соус: смешайте все ингредиенты до однородности. В большой салатнице соедините капусту, курицу и помидоры. Полейте соусом и аккуратно перемешайте, сверху посыпьте тертым сыром и щедро украсьте сухариками.

