Три рецепта начинок для закуски из крабовых палочек: быстро готовятся — съедаются подчистую

Закуска из крабовых палочек должна быть на каждом столе в Новый год. Эта вкуснятина съедается всегда подчистую! Рассказываем три рецепта для начинок.

Вкус получается многогранным: в первом случае — классический чесночно-сырный, во втором — насыщенный и пикантный из печени трески и в третьем — свежий творожно-сметанный.

Вам понадобится упаковка крабовых палочек. Для первой начинки смешайте 100 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, зелень, 2 ст. л. майонеза. Для второй начинки смешайте 1 банку печени трески, 1 плавленый сырок, соль. Для третей начинки смешайте 100 г творога, 2 ст. л. сметаны, 1 зубчик чеснока, зелень.

Аккуратно разверните каждую крабовую палочку в длинную ленту. Нанесите тонкий слой выбранной начинки на внутреннюю сторону пластины, равномерно распределяя. Аккуратно сверните пластину обратно в рулетик, стараясь, чтобы начинка не вылезала. Уложите готовые рулетики на блюдо швом вниз. Для устойчивости уберите в холодильник на 20–30 минут.

