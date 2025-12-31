Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 08:31

Три рецепта начинок для закуски из крабовых палочек: быстро готовятся — съедаются подчистую

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Закуска из крабовых палочек должна быть на каждом столе в Новый год. Эта вкуснятина съедается всегда подчистую! Рассказываем три рецепта для начинок.

Вкус получается многогранным: в первом случае — классический чесночно-сырный, во втором — насыщенный и пикантный из печени трески и в третьем — свежий творожно-сметанный.

Вам понадобится упаковка крабовых палочек. Для первой начинки смешайте 100 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, зелень, 2 ст. л. майонеза. Для второй начинки смешайте 1 банку печени трески, 1 плавленый сырок, соль. Для третей начинки смешайте 100 г творога, 2 ст. л. сметаны, 1 зубчик чеснока, зелень.

Аккуратно разверните каждую крабовую палочку в длинную ленту. Нанесите тонкий слой выбранной начинки на внутреннюю сторону пластины, равномерно распределяя. Аккуратно сверните пластину обратно в рулетик, стараясь, чтобы начинка не вылезала. Уложите готовые рулетики на блюдо швом вниз. Для устойчивости уберите в холодильник на 20–30 минут.

Ранее стало известно, как приготовить закуску с помидорами на новогодний стол — простой рецепт без трат и суматохи.

Проверено редакцией
Читайте также
Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество
Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Бутерброд с хурмой — это нереально вкусно: готовим закуску на грани десерта — идеально для фуршета
Общество
Бутерброд с хурмой — это нереально вкусно: готовим закуску на грани десерта — идеально для фуршета
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Семья и жизнь
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Плавленый сырок и пачка крабовых палочек — готовлю топовую закуску к Новому году за минуты
Общество
Плавленый сырок и пачка крабовых палочек — готовлю топовую закуску к Новому году за минуты
Эта версия крабового салата превзойдет все, что вы готовили раньше, — без риса, с эффектной подачей
Общество
Эта версия крабового салата превзойдет все, что вы готовили раньше, — без риса, с эффектной подачей
рецепты
закуски
крабовые палочки
рулетики
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как справиться с шумными соседями в Новый год
Пьяные солдаты ВСУ отметили Новый год беспорядочной стрельбой
На юге России закрыли аэропорты
В Китае предрекли последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Долиной обязали вернуть почти 49 млн рублей
Россияне смогут следить за Дедом Морозом на интерактивной карте
Москалькова обратилась к Киеву с требованием
Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область
Глава Петербургской биржи рассказал, как Россия потеряла триллионы долларов
Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: готовим десерт на праздник
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
В предновогоднюю ночь ПВО уничтожила более 80 украинских БПЛА
В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 декабря: инфографика
В Италии раскрыли, кто подтолкнул Зеленского к атаке на резиденцию Путина
В Британии указали на оправдания Украины после атаки на резиденцию Путина
«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год
Си Цзиньпин заявил об уверенном шаге вперед в отношениях Китая и России
Россияне столкнулись с блокировками в банкоматах
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.