Закуска с помидорами на новогодний стол — без шпрот: простой рецепт без трат и суматохи

Готовим закуску с помидорами на новогодний стол без шпрот. Этот простой рецепт без трат и суматохи станет вашим любимчиком, стоит только один раз попробовать эту вкуснятину.

Вкус получается свежим и насыщенным: сочная основа из помидора идеально сочетается с нежной, пикантной и ароматной сырно-яичной массой, а зерна граната добавляют взрывной сочности. Это невероятно просто, красиво и вкусно!

Вам понадобится: 4–5 крепких помидоров, 100 г твердого сыра, 2 вареных яйца, 2–3 ст. л. майонеза, 1–2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль. Помидор нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см. Для намазки смешайте в миске тертый сыр, яйца, майонез, давленый чеснок, мелко нарезанный укроп и немного соли до однородной пасты. С помощью ложки или кондитерского мешка аккуратно выложите горку сырной намазки на кружочки помидора. Сверху украсьте несколькими зернышками граната или петрушкой.

