Чупа-чупсы из крабовых палочек на праздничный стол: скинули все в блендер, измельчили — и готово

Чупа-чупсы из крабовых палочек — один из простейших рецептов закуски на праздничный стол. Готовятся невероятно просто — скинули все в блендер, измельчили и готово!

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 плавленых сырка, 2 вареных яйца, 2 ст. л. майонеза, упаковка чипсов со вкусом краба или сыра, соленая соломка. В блендере измельчите крабовые палочки, добавьте сырки, яйца и майонез, взбивайте до однородной пластичной массы. Чипсы поломайте в мелкую крошку. Из крабовой массы сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в чипсовой крошке, чтобы они полностью покрылись хрустящей оболочкой. В каждый шарик аккуратно воткните соломку (или просто вставьте шпажку). Дайте закуске охладиться в холодильнике 30–40 минут перед подачей.

Вкус этих чупа-чупсов — нежная сливочно-крабовая сердцевина с пикантными нотками сыра и яиц в хрустящей чипсовой оболочке. Сочетание мягкой начинки и хрустящей внешней текстуры создает потрясающий контраст, а необычная форма подачи вызывает восторг и у детей, и у взрослых.

