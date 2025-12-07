ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 19:01

Чупа-чупсы из крабовых палочек на праздничный стол: скинули все в блендер, измельчили — и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чупа-чупсы из крабовых палочек — один из простейших рецептов закуски на праздничный стол. Готовятся невероятно просто — скинули все в блендер, измельчили и готово!

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 плавленых сырка, 2 вареных яйца, 2 ст. л. майонеза, упаковка чипсов со вкусом краба или сыра, соленая соломка. В блендере измельчите крабовые палочки, добавьте сырки, яйца и майонез, взбивайте до однородной пластичной массы. Чипсы поломайте в мелкую крошку. Из крабовой массы сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в чипсовой крошке, чтобы они полностью покрылись хрустящей оболочкой. В каждый шарик аккуратно воткните соломку (или просто вставьте шпажку). Дайте закуске охладиться в холодильнике 30–40 минут перед подачей.

Вкус этих чупа-чупсов — нежная сливочно-крабовая сердцевина с пикантными нотками сыра и яиц в хрустящей чипсовой оболочке. Сочетание мягкой начинки и хрустящей внешней текстуры создает потрясающий контраст, а необычная форма подачи вызывает восторг и у детей, и у взрослых.

Ранее стало известно, как приготовить закуску «Розочки» на праздничный стол: лаваш, колбаса, листик салата — и готово.

Проверено редакцией
Читайте также
От оливье устала. Делаю закусочный торт «Темный рыцарь» с грибами и картофельными коржам — нежно и очень вкусно
Общество
От оливье устала. Делаю закусочный торт «Темный рыцарь» с грибами и картофельными коржам — нежно и очень вкусно
Секреты приготовления слабосоленой икры форели, которые стоит знать каждому
Семья и жизнь
Секреты приготовления слабосоленой икры форели, которые стоит знать каждому
Необычные рафаэлло на Новый год: с крабовыми палочками, всего за 30 минут
Семья и жизнь
Необычные рафаэлло на Новый год: с крабовыми палочками, всего за 30 минут
Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью
Семья и жизнь
Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
рецепты
закуски
застолье
крабовые палочки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.