ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:33

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Икра, — безусловно, символ праздника, но современная кухня предлагает более изящные и вкусные решения. Бриоши с красной рыбой и укропным кремом — это тот самый случай, когда простая идея превращается в кулинарный шедевр. Нежные, слегка сладковатые булочки бриошь, воздушный сырный крем с яркой ноткой укропа и тончайший ломтик слабосоленой семги создают идеальную гармонию текстур и вкусов. Такая закуска выглядит дорого и ресторанно, но при этом ее приготовление не требует особых навыков. Она станет жемчужиной фуршетного стола, позволив каждому гостю насладиться элегантным сочетанием, которое буквально тает во рту, оставляя послевкусие праздника.

Для приготовления вам понадобится: 6 мини-бриошей или одна большая булка, 200 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), 150 г сливочного сыра (типа филадельфия), 100 г сметаны, пучок свежего укропа, сок половины лимона, молотый белый перец по вкусу. Разрежьте бриоши пополам и слегка подрумяньте срезы на сухой сковороде или в тостере. Для крема мелко порубите укроп, оставив несколько веточек для украшения. В пиале смешайте сливочный сыр, сметану, большую часть укропа, лимонный сок и перец. Взбейте венчиком до однородной легкой массы. Красную рыбу нарежьте тонкими широкими ломтиками. На нижнюю половинку каждой бриоши нанесите обильный слой укропного крема. Сверху аккуратно выложите ломтик рыбы, слегка сформировав его в свободную «розочку». Накройте второй половинкой булочки. Украсьте оставшимся укропом и при желании каперсами или микрозеленью. Подавайте сразу же, пока бриоши сохраняют хрусткость.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрый способ вернуть свежесть стиральной машине: простой ритуал для чистоты дома и экономии средств
Общество
Быстрый способ вернуть свежесть стиральной машине: простой ритуал для чистоты дома и экономии средств
Шаверма-боул с курицей и йогуртовым соусом — полезная альтернатива фастфуду без майонеза и лаваша
Общество
Шаверма-боул с курицей и йогуртовым соусом — полезная альтернатива фастфуду без майонеза и лаваша
Котлетка и пюрешка — это скучно: готовим картофельные лукошки из таких же ингредиентов — так вкусно, что пойдет и на праздничный стол
Общество
Котлетка и пюрешка — это скучно: готовим картофельные лукошки из таких же ингредиентов — так вкусно, что пойдет и на праздничный стол
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Семья и жизнь
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Новогоднее угощение с говяжьей печенью: простой рецепт рулета из лаваша
Семья и жизнь
Новогоднее угощение с говяжьей печенью: простой рецепт рулета из лаваша
рецепты
закуски
кулинария
рыба
салаты
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мечта каждого мастера: делаем универсальный стол для работы в гараже
Российский миллиардер проиграл суд в США
«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.