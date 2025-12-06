От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Икра, — безусловно, символ праздника, но современная кухня предлагает более изящные и вкусные решения. Бриоши с красной рыбой и укропным кремом — это тот самый случай, когда простая идея превращается в кулинарный шедевр. Нежные, слегка сладковатые булочки бриошь, воздушный сырный крем с яркой ноткой укропа и тончайший ломтик слабосоленой семги создают идеальную гармонию текстур и вкусов. Такая закуска выглядит дорого и ресторанно, но при этом ее приготовление не требует особых навыков. Она станет жемчужиной фуршетного стола, позволив каждому гостю насладиться элегантным сочетанием, которое буквально тает во рту, оставляя послевкусие праздника.

Для приготовления вам понадобится: 6 мини-бриошей или одна большая булка, 200 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), 150 г сливочного сыра (типа филадельфия), 100 г сметаны, пучок свежего укропа, сок половины лимона, молотый белый перец по вкусу. Разрежьте бриоши пополам и слегка подрумяньте срезы на сухой сковороде или в тостере. Для крема мелко порубите укроп, оставив несколько веточек для украшения. В пиале смешайте сливочный сыр, сметану, большую часть укропа, лимонный сок и перец. Взбейте венчиком до однородной легкой массы. Красную рыбу нарежьте тонкими широкими ломтиками. На нижнюю половинку каждой бриоши нанесите обильный слой укропного крема. Сверху аккуратно выложите ломтик рыбы, слегка сформировав его в свободную «розочку». Накройте второй половинкой булочки. Украсьте оставшимся укропом и при желании каперсами или микрозеленью. Подавайте сразу же, пока бриоши сохраняют хрусткость.

