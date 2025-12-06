Бастрыкин заинтересовался устроившим «спарринг» с памятником Исмаиловым

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела в отношении бойца ММА Заура Исмаилова, который устроил «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава Следственного комитета Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д. В. доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Ранее Исмаилов, комментируя ситуацию, заявил, что у него не было злого умысла. Он объяснил, что обмотал часть скульптурной композиции эспандером исключительно для удобства. При этом самого себя он назвал «другом памятника». По словам Исмаилова, сложившаяся ситуация ему «не по кайфу вообще». Он добавил, что регулярно тренируется рядом с памятником.

До этого боец опубликовал кадры своей тренировки, в ходе которой использовал памятник ветеранам МЧС в Москве в качестве тренажера. Он обмотал одну из фигур на мемориале эспандером и использовал ее в качестве спортивного снаряда. Пользователи Сети осудили его выходку.