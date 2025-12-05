Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве

Тренер поп-ММА Заур Исмаилов использовал памятник ветеранам МЧС в Москве в качестве тренажера. Кадры тренировки спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Исмаилов обмотал одну из фигур на мемориале скакалкой. На опубликованных кадрах видно, что он использует часть композиции в качестве спортивного снаряда, отрабатывая боксерские техники. Пользователи соцсети осудили выходку тренера.

Ранее Тимирязевский районный суд Москвы привлек бойца поп-ММА Артура Кулинского по прозвищу АКАБ к ответственности за пропаганду нацистской атрибутики или символики. Фигуранту назначили 10 суток административного ареста.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что Кулинского следует привлечь к ответственности за исполнение гимна Украины. По словам парламентария, подобные поступки являются дискредитацией Вооруженных сил России и не должны оставаться без внимания со стороны правоохранителей. Кроме того, спортсмен использовал украинские лозунги и жест, напоминающий нацистское приветствие. Позже спортсмен принес публичные извинения, сославшись на помутнение сознания из-за употребления алкоголя.