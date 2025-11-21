Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики

Тимирязевский районный суд Москвы привлек бойца поп-ММА Артура Кулинского по прозвищу АКАБ к ответственности за пропаганду нацистской атрибутики или символики, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Фигуранту назначили 10 суток административного ареста.

Суд привлек бойца поп-ММА Артура Кулинского по прозвищу АКАБ к административной ответственности по делу о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. <…> Ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что Кулинского следует привлечь к ответственности за исполнение гимна Украины. По словам парламентария, подобные поступки являются дискредитацией Вооруженных сил России и не должны оставаться без внимания со стороны правоохранителей. Кроме того, спортсмен использовал украинские лозунги и жест, напоминающий нацистское приветствие. Позже спортсмен принес публичные извинения, сославшись на помутнение сознания из-за употребления алкоголя.