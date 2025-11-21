Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:54

Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики

Спевшего гимн Украины Кулинского арестовали за пропаганду нацистской символики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тимирязевский районный суд Москвы привлек бойца поп-ММА Артура Кулинского по прозвищу АКАБ к ответственности за пропаганду нацистской атрибутики или символики, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Фигуранту назначили 10 суток административного ареста.

Суд привлек бойца поп-ММА Артура Кулинского по прозвищу АКАБ к административной ответственности по делу о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. <…> Ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что Кулинского следует привлечь к ответственности за исполнение гимна Украины. По словам парламентария, подобные поступки являются дискредитацией Вооруженных сил России и не должны оставаться без внимания со стороны правоохранителей. Кроме того, спортсмен использовал украинские лозунги и жест, напоминающий нацистское приветствие. Позже спортсмен принес публичные извинения, сославшись на помутнение сознания из-за употребления алкоголя.

Россия
Москва
суды
бойцы
поп-ММА
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
У семьи экс-начальника ИФНС в Ростове нашли имущество на 100 млн рублей
Житель Пензы получил четыре года за интимную переписку с девочкой
Глава РТС объяснил, как формируется статистика цен на бензин
Бомж с «Оскаром»: как живет Кевин Спейси после секс-скандала и «отмены»
В ГД оценили вероятность краха правительства Зеленского
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.