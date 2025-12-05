ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 18:46

«Не по кайфу»: СК возбудил дело после тренировки бойца поп-ММА с памятником

СК возбудил дело об осквернении памятников против бойца поп-ММА Исмаилова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следователи возбудили уголовное дело об осквернении памятников воинской славы (ст. 243.4 УК РФ) в отношении тренера поп-ММА Заура Исмаилова, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Поводом стало видео, на котором спортсмен использует памятник ветеранам МЧС в Москве в качестве тренажера. Сам Исмаилов в разговоре с Telegram-каналом «112» заверил, что не имел цели кого-либо оскорбить.

Дорогомиловским межрайонным следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ, — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что обнаружили видео в ходе мониторинга Сети. Следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Исмаилов, комментируя ситуацию, заявил, что у него не было злого умысла. Он объяснил, что обмотал часть скульптурной композиции эспандером исключительно для удобства. При этом самого себя он назвал «другом памятника».

По словам Исмаилова, сложившаяся ситуация ему «не по кайфу вообще». Он добавил, что регулярно тренируется рядом с памятником. Он также подтвердил, что следователи с ним уже связались.

Ранее Исмаилов опубликовал кадры своей тренировки, в ходе которой использовал памятник ветеранам МЧС в Москве в качестве тренажера. Он обмотал одну из фигур на мемориале эспандером и использовал ее в качестве спортивного снаряда. Пользователи Сети осудили его выходку.

