Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 15:28

В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины

Депутат Милонов призвал наказать исполнившего гимн Украины бойца Кулинского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российского бойца поп-MMA Артура Кулинского следует привлечь к ответственности за исполнение гимна Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, подобные поступки являются дискредитацией Вооруженных сил России и не должны оставаться без внимания со стороны правоохранителей.

На СВО Кулинского отправлять не будем. На военную операцию идут лучшие. Его нужно привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Есть разные случаи, иногда в объективы камер журналистов попадают люди в пикантных ситуациях. Но если одни вещи касаются их личной жизни, то здесь не просто за ним подсмотрели, а он делает такие вещи, которые ни дома, ни вне дома делать никто не будет. Нельзя же сказать, что человек стал живодером, потому что ему что-то подсыпали. Нет, он по жизни такой, — высказался Милонов.

Он отметил, что оправдания бойца поп-ММА о возможном состоянии опьянения не являются смягчающим обстоятельством. По мнению депутата, подобные факты, наоборот, лишь отягчают вину и подтверждают осознанный характер действий. Парламентарий добавил, что человек таким образом демонстрирует свою истинную позицию, которую невозможно списать на случайность или внешнее воздействие.

Никакие оправдания Кулинского нам слушать не надо. Человек высказал свою позицию. Как мы знаем, у нас состояние алкогольного или тем более наркотического опьянения отягощает вину, а не смягчает. Так что, если он еще и балуется с этими вещами, его тем более надо привлечь к ответственности, пусть отвечает по закону. Это бесчестно по отношению ко всем настоящим мужчинам, не фейковым этим драчунам, а настоящим мужчинам, которые сейчас по-настоящему ведут бой. Они лучшие, а это просто мусор какой-то, — резюмировал Милонов.

Ранее Кулинский исполнил на видео гимн Украины. Кроме того, спортсмен использовал украинские лозунги и жест, напоминающий нацистское приветствие. Позже боец поп-ММА принес публичные извинения, сославшись на помутнение сознания из-за употребления алкоголя с неизвестным веществом.

Виталий Милонов
ММА
бойцы
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка отдала мошенникам слитки и золотые монеты на 74 млн рублей
Владелицу мини-зоопарка из Мурманска оштрафовали после проверки
Военэксперт раскрыл трудности наступления на Славянск
В России приняли поправки о налоге за продажу жилья
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.