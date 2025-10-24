В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины

Российского бойца поп-MMA Артура Кулинского следует привлечь к ответственности за исполнение гимна Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, подобные поступки являются дискредитацией Вооруженных сил России и не должны оставаться без внимания со стороны правоохранителей.

На СВО Кулинского отправлять не будем. На военную операцию идут лучшие. Его нужно привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Есть разные случаи, иногда в объективы камер журналистов попадают люди в пикантных ситуациях. Но если одни вещи касаются их личной жизни, то здесь не просто за ним подсмотрели, а он делает такие вещи, которые ни дома, ни вне дома делать никто не будет. Нельзя же сказать, что человек стал живодером, потому что ему что-то подсыпали. Нет, он по жизни такой, — высказался Милонов.

Он отметил, что оправдания бойца поп-ММА о возможном состоянии опьянения не являются смягчающим обстоятельством. По мнению депутата, подобные факты, наоборот, лишь отягчают вину и подтверждают осознанный характер действий. Парламентарий добавил, что человек таким образом демонстрирует свою истинную позицию, которую невозможно списать на случайность или внешнее воздействие.

Никакие оправдания Кулинского нам слушать не надо. Человек высказал свою позицию. Как мы знаем, у нас состояние алкогольного или тем более наркотического опьянения отягощает вину, а не смягчает. Так что, если он еще и балуется с этими вещами, его тем более надо привлечь к ответственности, пусть отвечает по закону. Это бесчестно по отношению ко всем настоящим мужчинам, не фейковым этим драчунам, а настоящим мужчинам, которые сейчас по-настоящему ведут бой. Они лучшие, а это просто мусор какой-то, — резюмировал Милонов.

Ранее Кулинский исполнил на видео гимн Украины. Кроме того, спортсмен использовал украинские лозунги и жест, напоминающий нацистское приветствие. Позже боец поп-ММА принес публичные извинения, сославшись на помутнение сознания из-за употребления алкоголя с неизвестным веществом.