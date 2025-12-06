Шаверма-боул с курицей и йогуртовым соусом — полезная альтернатива фастфуду без майонеза и лаваша

Шаверма-боул с курицей и йогуртовым соусом — полезная альтернатива фастфуду без майонеза и лаваша

Этот рецепт сохраняет весь вкус любимой шавермы, но без тяжести в животе! Без лаваша и жирного соуса вы получаете чистый белок, свежие овощи и всего 15 г углеводов.

150 г филе куриного бедра нарезаю тонкими полосками, смешиваю с паприкой, куркумой, солью и 1 ч. л. масла, обжариваю на сильном огне до готовности. 100 г белокочанной капусты тонко шинкую, помидор и огурец нарезаю, 1/4 красной луковицы режу полукольцами. Для соуса смешиваю 3 ст. л. натурального йогурта с измельченным зубчиком чеснока, 1 ч. л. лимонного сока и рубленым укропом. В глубокую тарелку выкладываю капусту, овощи и теплое мясо, поливаю соусом и перемешиваю.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.