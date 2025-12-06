ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:21

Шаверма-боул с курицей и йогуртовым соусом — полезная альтернатива фастфуду без майонеза и лаваша

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт сохраняет весь вкус любимой шавермы, но без тяжести в животе! Без лаваша и жирного соуса вы получаете чистый белок, свежие овощи и всего 15 г углеводов.

150 г филе куриного бедра нарезаю тонкими полосками, смешиваю с паприкой, куркумой, солью и 1 ч. л. масла, обжариваю на сильном огне до готовности. 100 г белокочанной капусты тонко шинкую, помидор и огурец нарезаю, 1/4 красной луковицы режу полукольцами. Для соуса смешиваю 3 ст. л. натурального йогурта с измельченным зубчиком чеснока, 1 ч. л. лимонного сока и рубленым укропом. В глубокую тарелку выкладываю капусту, овощи и теплое мясо, поливаю соусом и перемешиваю.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрый способ вернуть свежесть стиральной машине: простой ритуал для чистоты дома и экономии средств
Общество
Быстрый способ вернуть свежесть стиральной машине: простой ритуал для чистоты дома и экономии средств
Котлетка и пюрешка — это скучно: готовим картофельные лукошки из таких же ингредиентов — так вкусно, что пойдет и на праздничный стол
Общество
Котлетка и пюрешка — это скучно: готовим картофельные лукошки из таких же ингредиентов — так вкусно, что пойдет и на праздничный стол
Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут
Общество
Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут
На молоке прошлый век! Заменяю на квас — хрустящие и с дырочками. Самые вкусные блинчики на завтрак за 10 минут
Общество
На молоке прошлый век! Заменяю на квас — хрустящие и с дырочками. Самые вкусные блинчики на завтрак за 10 минут
В Роскачестве рассказали о процессе подготовки ГОСТа на шаурму
Общество
В Роскачестве рассказали о процессе подготовки ГОСТа на шаурму
еда
рецепты
шаурма
мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мечта каждого мастера: делаем универсальный стол для работы в гараже
Российский миллиардер проиграл суд в США
«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.