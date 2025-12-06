«45 офисов и 500 банкоматов»: «Сбер» расширяет присутствие в новых регионах

С июня 2024 года «Сбер» открыл в новых регионах России более 45 полноформатных офисов, установил 500 банкоматов и свыше 18 тысяч платежных терминалов, сообщил в интервью NEWS.ru на полях II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025) управляющий головным отделением ПАО «Сбербанк» по ДНР, Запорожской и Херсонской областям Евгений Серяпин. Он добавил, что за полтора года клиентами «Сбера» стали уже более 426 тысяч жителей регионов и более 50 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, ипотечных кредитов выдано на сумму более 10 млрд рублей.

— Ваше отделение курирует сразу несколько новых исторических регионов. Можете коротко обозначить, на какие территории сегодня работает Сбербанк?

— Сбербанк работает во всех новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

— Как вы решаете, где в первую очередь открывать отделения? Все-таки это большие города или менее крупные населенные пункты?

— Мы, конечно, в первую очередь ориентируемся на потребность жителей регионов в качественных банковских услугах. Конечно, там, где спрос выше, в первую очередь мы отделение открываем.

— Насколько я знаю, активная работа идет с лета 2015 года. А что конкретно было сделано для расширения сети банка? Сколько новых отделений или банкоматов открылось? Улучшилось ли качество работы мобильного приложения в этих регионах?

— Мы работаем в новых регионах с июня 2024 года и открыли более 45 полноформатных офисов, установили 500 банкоматов и свыше 18 тысяч платежных терминалов. С качеством связи мобильного интернета в принципе особых проблем, отличающихся от остальной территории страны, нет.

— Главный показатель работы банка — это, наверное, все-таки его клиенты. Сколько уже человек и компаний в новых регионах пользуются услугами «Сбера»? И растет ли это число? И насколько активно люди пользуются не только картами, но и другими услугами, в том числе вкладами, например?

— За полтора года нашими клиентами, которые постоянно пользуются сервисами «Сбера», стали уже более 426 тысяч жителей регионов и более 50 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— Одна из самых важных тем — это жилье. Вот если говорить об ипотеке. На какую сумму «Сбер» уже выдал ипотечных кредитов в новых регионах? Это больше или меньше, чем планировалось изначально? Как вы можете оценить этот объем?

— Тяжело было прогнозировать спрос, но мы рады, что уже более 10 млрд рублей ипотечных кредитов выдано на новых территориях.

— И последний вопрос о реальной пользе от ипотеки. Ипотека — не просто цифры выданных кредитов. Что хорошего произошло благодаря этой программе? Стало ли больше строиться новых домов? Появились ли новые рабочие места в строительстве? Как вы можете оценить вклад «Сбера» в общее дело?

— Конечно, это просто сухая цифра — 10 миллиардов, но за ней стоит устойчивый спрос на жилье, что помогает застройщикам заходить на новые территории, проектировать и строить новые жилые комплексы. Ну а главное, что наши клиенты получили доступ к новому комфортному жилью.

Читайте также:

«Создадим 1700 рабочих мест»: минэкономразвития Херсонщины о перспективах

«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области

«Готовы инвестировать»: Балицкий о бизнес-возможностях Запорожской области