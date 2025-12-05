«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области

Херсонская область готовится к притоку большого объема инвестиций на проекты в самых разных отраслях — от сельского хозяйства до жилищного строительства. Губернатор региона Владимир Сальдо в интервью NEWS.ru на полях Таврического инвестиционно-экономического форума рассказал о планах областной администрации на ближайшее будущее и самых перспективных проектах, которые ожидают реализации.

— Владимир Васильевич, на заседании инвестиционного комитета Херсонской области заявили, что инвесторы готовы вложить 100 млрд рублей в экономику региона. Какие проекты самые интересные?

— У бизнеса есть такое правило: деньги любят тишину. И заявленные цифры — это бизнес-план на инвестиции. И вот именно эти инвестиции, которые предпринимательские структуры Херсонской области уже проектируют для реализации, превышают 100 млрд рублей.

Сейчас перед нами стоит задача работать в отсутствие мелиорации, которая давала огромные преференции в урожайности. Когда на теплой земле много воды — это огромный плюс. Но это пока впереди. А сейчас речь идет об инвестициях, которые касаются возобновления овцеводства, кролиководства и животноводства в регионе.

Поголовье крупного рогатого скота постепенно начинает увеличиваться, поскольку потребность в молоке для перерабатывающих предприятий очень высока, и цена на него все время растет. Переработка сейчас ведется не на территории Херсонской области, а в Крыму и частично даже в Краснодарском крае. Поэтому еще одно из направлений — это возобновление переработки молочных продуктов в сыры и другие продукты.

Также сейчас к нам проявляют большой интерес строительные компании, занимающиеся жильем — многоквартирным и индивидуальным. Поэтому мы каждую неделю проводим заседание так называемого Организационного строительного штаба — в этом нам помогает Министерство строительства РФ по поручению руководителя рабочей группы Марата Хуснуллина. Спрос на жилье очень высокий, и он возрастает. Это еще один из серьезных драйверов [восстановления региона].

Владимир Сальдо Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Херсонщина — самые благородные земли в стране. Могли бы вы рассказать о перспективных аграрных проектах?

— В Херсонской области 2,2 млн га пахотных земель, из них более 600 тысяч — мелиоративные территории, которые имели возможность получать воду из Днепра. К сожалению, сейчас ее нет, но система осталась. Все эти земли требуют научного подхода в изменении условий земледелия. То есть надо менять планы посева на другие, менее влаголюбивые культуры. Последние два года эта работа ведется. В перспективе у нас переход от зерновых посевов, которые составляли основную часть херсонского земледелия, до частичного огородничества и растениеводства. Эти направления тоже требуют воды, но не в таких больших количествах. Но возможность получать крупный урожай овощей и фруктов хорошего качества имеется.

— Могли бы вы рассказать о новых строительных проектах в Геническе?

— У нас несколько площадок в Геническе, это один из опорных пунктов Херсонской области. Уже разработан мастер-план города вместе с Генической агломерацией, в которую входит Арбатская стрелка — песчаная коса, уходящая в Азовское море. Выглядит очень живописно: с одной стороны Азовское море, с другой — озеро Сиваш. Поэтому все дома, которые там построят, будут близко к воде.

Для ускорения строительства у нас проводятся работы по кадастрированию земельных участков, чтобы их можно было предоставлять строительным компаниям, которые без проволочек и без промедления начнут реализацию проектов. Уже идет строительство нескольких комплексов. Люди покупают жилье, причем очень активно, несмотря на то что до завершения стройки времени много. Это инвестиции в Генический район, в муниципальный округ.

Эта отрасль будет одним из драйверов экономики и потянет за собой все остальные. Потому что людям хочется жить с видом на море, с прямым выходом на пляж, с хорошими условиями для детей и для самих себя, своего здоровья.

Читайте также:

«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ

„Готовы создавать рабочие места в новых регионах“: чего ждет бизнес от ТИЭФ

„Нужно наводить мосты“: глава Индийского делового совета о любви к России