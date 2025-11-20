«Нужно наводить мосты»: глава Индийского делового совета о любви к России

Индия готовится к председательству в БРИКС, которое перейдет к ней в 2026 году. По мнению президента Индийского делового совета Сингха Акашдипа, это отличный момент для страны сделать акцент на развитии малого и среднего бизнеса. О том, почему это столь необходимо, а также о сотрудничестве Индии с Россией и собственной любви к РФ Акашдип рассказал в интервью NEWS.ru на полях VII Международного муниципального форума БРИКС.

— Сингх, расскажите о ваших впечатлениях от этого форума.

— Мне очень приятно видеть, что БРИКС и все, что связано с этим объединением, набирает обороты. Сегодня это очень необходимо. И я как президент Индийского делового совета хочу, чтобы было еще больше мероприятий, где мы — страны БРИКС и БРИКС+ — сближались, наводили мосты, могли не только обмениваться культурными традициями или бизнес-проектами, но и делиться опытом в самых разных направлениях. Современный мир в этом очень нуждается.

— Где вы базируетесь — в России или в Индии?

— Я бываю и в Москве, и в Дели, где я родился и получил образование. Но у нас есть заводы в Мумбаи, так что я живу между этими тремя городами.

— Откуда у вас такой замечательный русский язык?

— Я просто люблю русский язык и российский народ. Мне очень-очень нравится культура России.

— Какие сферы сотрудничества для муниципалитетов России и Индии сейчас наиболее перспективны?

— Мне кажется, что таких сфер достаточно много. Если что-то выделять, то образование, туризм, обмен научным опытом. Так как Индия в 2026 году будет председательствовать в БРИКС, я считаю, что нужно делать упор на малый и средний бизнес. Создавать и развивать такие предприятия было бы очень замечательно.

