Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 19:10

«Нужно наводить мосты»: глава Индийского делового совета о любви к России

Сингх Акашдип Сингх Акашдип Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Индия готовится к председательству в БРИКС, которое перейдет к ней в 2026 году. По мнению президента Индийского делового совета Сингха Акашдипа, это отличный момент для страны сделать акцент на развитии малого и среднего бизнеса. О том, почему это столь необходимо, а также о сотрудничестве Индии с Россией и собственной любви к РФ Акашдип рассказал в интервью NEWS.ru на полях VII Международного муниципального форума БРИКС.

— Сингх, расскажите о ваших впечатлениях от этого форума.

— Мне очень приятно видеть, что БРИКС и все, что связано с этим объединением, набирает обороты. Сегодня это очень необходимо. И я как президент Индийского делового совета хочу, чтобы было еще больше мероприятий, где мы — страны БРИКС и БРИКС+ — сближались, наводили мосты, могли не только обмениваться культурными традициями или бизнес-проектами, но и делиться опытом в самых разных направлениях. Современный мир в этом очень нуждается.

— Где вы базируетесь — в России или в Индии?

— Я бываю и в Москве, и в Дели, где я родился и получил образование. Но у нас есть заводы в Мумбаи, так что я живу между этими тремя городами.

— Откуда у вас такой замечательный русский язык?

— Я просто люблю русский язык и российский народ. Мне очень-очень нравится культура России.

— Какие сферы сотрудничества для муниципалитетов России и Индии сейчас наиболее перспективны?

— Мне кажется, что таких сфер достаточно много. Если что-то выделять, то образование, туризм, обмен научным опытом. Так как Индия в 2026 году будет председательствовать в БРИКС, я считаю, что нужно делать упор на малый и средний бизнес. Создавать и развивать такие предприятия было бы очень замечательно.

Читайте также:

«Нужен обмен»: директор школы «Премьер» о проектах учеников на ММФ БРИКС

«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код

«Рынок РФ очень перспективный»: бизнесмен из Китая об отношениях с Москвой

Индия
Россия
БРИКС
бизнес
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Чернов
М. Чернов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый мирный план по Украине: что известно
«Никакой реакции»: в МИД заявили о молчании Лондона после истории с МиГ-31
В эпицентре муниципальной дипломатии: итоги первого дня Форума БРИКС
В России появилась вакцина для терапии меланомы
«Этого не будет»: в МИД России жестко ответили на санкционную политику США
Архангельский аэропорт неожиданно прекратил обслуживание рейсов
Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать
«Миссия ММФ БРИКС — кооперация городов»: организатор форума о его цели
В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях
Россиянин загремел в колонию за тайный криптодонат враждебной организации
Душил детей за деньги: педагога-балалаечника подозревают в истязаниях
В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту
Раскрыто, кто возглавит Versace после поглощения группой Prada
Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше
Стало известно, чем занимался обвиняемый в убийствах нянь в Подмосковье
Затащил в гараж и изуродовал дрелью: мужчина едва не убил бывшую жену
Зеленский получил от Трампа проект мирного плана по Украине
Гагин рассказал о целях ВС РФ после освобождения Красноармейска
В Петербурге подросток поджег полицейскую машину
Военэксперт ответил, может ли на Украине произойти переворот
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.