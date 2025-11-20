«Нужен обмен»: директор школы «Премьер» о проектах учеников на ММФ БРИКС

Дети — будущее страны. Лидерский потенциал юных россиян необходимо взращивать еще со школы. Об этом в интервью NEWS.ru в кулуарах VII Международного муниципального форума стран БРИКС рассказал директор школы «Премьер» Антон Припадчев, который стал руководителем школьной делегации на саммите БРИКС в Бразилии.

Россия — Африка

— Антон Сергеевич, вы стали главой первой в истории школьной делегации, которая поучаствовала в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии. Как возникла идея отправить школьные делегации на саммит? Как проходил отбор учеников для участия в таком ответственном мероприятии?

— Вы правы, это действительно достаточно ответственное мероприятие. Впрочем, наша школа имеет многолетний опыт по организации языковых стажировок. Но в какой-то момент педагогический коллектив решил, что стабильные языковые стажировки — это уже не так актуально и не так интересно. После чего мы перешли к реализации программы международного обмена для школьников.

После саммита БРИКС в Казани нашу школу посетила делегация из Республики Того, расположенной в Западной Африке. В ее состав входили сенатор этой страны и директор международной школы, которая находится в столице Того — городе Ломе.

Лидеры стран-членов и стран-партнеров на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро Фото: Liu Bin/XinHua/Global Look Press

После визита в школу и знакомства делегация из Того к нам обратилась с просьбой принять африканских школьников у нас в России. Нам предстояло показать детям Москву и познакомить с нашей великой страной. Мы радостно откликнулись на это предложение, к тому же у нас уже был опыт подобных стажировок. Они приехали, и мы для них провели несколько экскурсий по Москве. Наши гости познакомились с системой российского образования и даже посетили уроки русского языка, где выучили несколько русских слов и предложений.

После этих мероприятий возникла идея, чтобы наша школьная делегация посетила саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Мне хотелось бы сказать отдельное спасибо Екатерине Шмалько, поддержавшей эту идею. Именно она была инициатором и вдохновителем поездки. Благодаря Екатерине Вячеславовне наши ребята оказались в Рио.

Камчатка навсегда

— Какие именно проекты представили ваши ученики на форуме и почему были выбраны именно эти темы?

— Наши ученики представили образовательные проекты. Это как раз программа международного обмена для школьников. Ее суть заключается в том, как с самого начала и до конца организовать программу обмена и поиска партнеров, школ и подготовить программу визита. То есть это весь путь организации визита, включая проживание и обучение.

Кроноцкий заповедник в Камчатском крае Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наши ребята представили экологический проект «Камчатка навсегда». Несколько учеников посетили Камчатку в составе экспедиции в прошлом году. В этом чудесном краю они пробыли целый месяц, участвуя в научной программе на островах Камчатки.

— Какой самый ценный опыт, по вашему мнению, получили ваши ученики от участия в саммите? И как этот опыт может повлиять на их дальнейшее образование и карьерные устремления?

— Наверное, самый большой опыт — это опыт общения, самопрезентации и презентации своих проектов. Ребята, которые были на саммите в Рио, — это как раз будущие лидеры, люди, которым важно уметь представлять свои проекты.

— Какой была реакция представителей на проекты российских школьников? Может быть, у ребят возникли идеи совместных молодежных проектов со сверстниками из других стран БРИКС?

— Реакция была положительной со всех сторон. Кроме того, с нами опять-таки вышли на связь наши африканские партнеры из Тоголезской Республики. И сейчас в школе реализуется совместный проект Россия — Африка.

Наши школьники готовят серию рисунков о Москве и России. И в это же время африканские школьники тоже делают рисунки и фотографии о своей стране. Потом эти фотографии и рисунки будут оцифрованы. Мы обменяемся, напечатаем и сделаем большую выставку. У нас в школе будет проходить выставка «Африка», а в Того пройдет выставка «Москва, Россия».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будущие лидеры

— Считаете ли вы, что этот успешный опыт — ваша поездка, участие в саммите — можно масштабировать на другие школы России?

— Я считаю, что можно. Причем не только можно, но и нужно. Потому что сейчас существуют программы обмена в вузах и колледжах. Однако воспитание будущих лидеров необходимо начинать именно со школьной скамьи. И тем более, раз у нас все готово, то и «Премьер» готов делиться опытом. У нас разработана готовая программа, что называется, бери и делай.

— Вы упомянули о значимой роли, которую в вашей поездке сыграло предложение Екатерины Шмалько и, естественно, администрации президента. Насколько важна такая институциональная поддержка для реализации образовательных инициатив такого крупного масштаба?

— Не секрет, что без помощи и поддержки у нас бы ничего не получилось. Во-первых, об этих мероприятиях нужно было узнать и понять, как, где зарегистрироваться и как принять участие.

Соответственно, здесь еще раз огромное спасибо Екатерине Вячеславовне за помощь и поддержку. И, конечно же, поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина. Все это нам дает некое понимание того, что мы идем в абсолютно правильном направлении. То, что мы делаем, то, что делают ребята, посещая мероприятия столь высокого уровня, — это именно то, что определяет их будущее. Я уверен, что они переосмыслят подход к глобальному мировоззрению в будущем.

