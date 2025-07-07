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07 июля 2025 в 10:05

Администрация президента России поздравила первую школьную делегацию БРИКС

Фото: Пресс служба БРИКС МЕДИА ГРУПП

Представители администрации президента РФ Владимира Путина поздравили первую в истории школьную делегацию, которая поучаствовала в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии. Участие молодого поколения в программе международного объединения реализовали по предложению уполномоченного представителя по взаимодействию со странами БРИКС (ММФ) Екатерины Шмалько.

Впервые старшеклассники из России презентовали свои проекты на площадке международного форума подобного уровня. Под руководством директора школы Антона Припадчева делегация представила свои инициативы.

Проекты детей касались образования, экологии и цифровых технологий. Гости форума высоко оценили работы учащихся. В дальнейшем к участию в международных диалогах хотят привлечь еще больше школьников из разных стран.

Лидеры стран БРИКС ранее выступили с осуждением любых односторонних санкций в отношении каких-либо государств. По их словам, такая практика является нарушением международного права и имеет пролонгированные негативные последствия для прав человека.

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