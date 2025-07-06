Главы стран БРИКС высказались о влиянии санкций на права человека Главы стран БРИКС осудили односторонние санкции за их влияние на права человека

Лидеры стран БРИКС выступили с осуждением любых односторонних санкций в отношении каких-либо государств, передает ТАСС. По их словам, такая практика является нарушением международного права и имеет пролонгированные негативные последствия для прав человека.

Мы осуждаем применение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, и вновь заявляем, что такие меры — в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций — имеют далеко идущие негативные последствия для прав человека, — говорится в документе.

Ранее лидеры государств из состава БРИКС выразили надежду, что прилагаемые в настоящий момент усилия в рамках диалога по урегулированию украинского кризиса приведут к подписанию договора об устойчивом мире. Они также высоко оценили предложения о посредничестве в разрешении ситуации со стороны других государств и объединений, выступающих за дипломатические способы окончания вооруженного противостояния.