Лидеры стран БРИКС высказались о надеждах в отношении Украины Лидеры стран БРИКС выразили надежду на подписание мирного договора по Украине

Страны БРИКС выразили надежду, что прилагаемые в настоящий момент усилия по урегулированию кризиса на Украине приведут к заключению мирных соглашений. Об этом лидеры стран организации заявили в декларации, подписанной на саммите в Бразилии, и подчеркнули, что ценят предложения посредничества.

Мы напоминаем о позициях наших стран, выраженных на соответствующих площадках, включая Совбез ООН и Генассамблею ООН. Мы ценим актуальные предложения посредничества, включая африканскую мирную инициативу и группу «Друзья мира», направленные на мирное решение конфликта через диалог и дипломатию. Мы ожидаем, что текущие усилия приведут к устойчивому мирному урегулированию, — говорится в документе.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина, скорее всего, не будет заключать мирное соглашение с Россией, в результате чего Киев ждет полный крах. По его словам, это случится из-за приостановки поставок американского вооружения для ВСУ. Украинцам пора признать, что «война проиграна», подчеркнул эксперт.