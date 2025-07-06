«Война проиграна»: Украине предрекли полный крах из-за одного решения США Аналитик Меркурис: отказ от мира приведет Киев к краху без оружия из США

Украину в скором времени ожидает полный крах, так как Киев, вероятно, не пойдет на заключение мирного соглашения с Москвой, заявил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. По его словам, причиной такого сценария станет приостановка поставок ВСУ американского вооружения.

После объявления Пентагоном приостановки поставок некоторого вооружения украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасет. Разговоры о предательстве Украины бессмысленны. Все, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими, — сказал эксперт.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о приостановке Вашингтоном поставок ракет для систем противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов Киеву. Примечательно, что некоторое количество вооружения уже находилось на полпути на Украину, когда власти США приняли такое решение.

Позже политолог Сергей Маркелов предположил, что поставки американского оружия Киеву могут быть возобновлены осенью этого года через страны Евросоюза. Прямая же передача военной помощи ВСУ была остановлена США по причине прекращения действия старых соглашений и из-за политических мотивов, объяснил он.