США на полпути развернули поставки оружия на Украину FT: США на полпути отозвали поставки зенитных ракет и боеприпасов на Украину

США остановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов для Украины, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник. По информации издания, часть оружия уже находилась в пути на Украину, когда поставки были приостановлены.

Решение о прекращении поставок было принято еще в начале июня. Однако вступило в силу только сейчас, уточнила газета.

Ранее Министерство обороны США приняло решение приостановить поставки определенных видов вооружений Украине. Речь идет о тысячах боеприпасов для гаубиц, более чем 100 управляемых ракетах Hellfire и свыше 250 ракетах GMLRS, а также ЗРК Stinge и боеприпасах для ЗРК Patriot.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затянулось, так как возникли проблемы с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, разрешение кризиса в целом оказалось «сложнее, чем кажется».

Тем временем в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец выразил мнение, что остановка поставок вооружений Украине — это блеф и вранье США, это хитрая уловка, цель которой — ввести в заблуждение Россию. Как напомнил военэксперт, за последние три года США ни на один день не останавливали работу военно-промышленного комплекса, арсеналы США постоянно пополняются.