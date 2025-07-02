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02 июля 2025 в 19:15

«Хитрая уловка»: США обвинили во лжи после слов о приостановке помощи Киеву

Военэксперт Баранец: США обманывают Россию, говоря о приостановке помощи ВСУ

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Остановка поставок вооружений Украине — это блеф и вранье США, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. По его словам, это хитрая уловка, цель которой — ввести в заблуждение Россию.

Это большой и хитрый блеф США. Можно считать, что услышаны призывы остановить поставки оружия Украине до перемирия. Снаружи это читается именно так. Но это хитрая уловка, большая операция, цель которой — ввести в заблуждение и Европу, и мир, и прежде всего Россию, — поделился Баранец.

Как отметил военэксперт, за последние три года США ни на один день не останавливали работу военно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что арсеналы США постоянно пополняются.

За последние три года не было ни одного дня, ни одного месяца, когда военно-промышленный комплекс США приостанавливал бы свою работу и не пополнял запасы. Этого не было, потому что все, что расходуется, берется из арсеналов США, и тут же они пополняются, — заключил Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что США остановили поставки оружия Stinger Вооруженным силам Украины из-за пустых арсеналов. По его словам, Вашингтон делился запасами не только с Киевом, но и с Тель-Авивом.

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