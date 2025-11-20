Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 17:44

На ММФ БРИКС заключен контракт на поставку российских удобрений в Бразилию

Такуаритуба Миану Перейра Такуаритуба Миану Перейра Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Глава бразильского муниципалитета Такуаритуба Миану Перейра и российская компания «БиоАгроРост» на полях Международного муниципального форума в Петербурге заключили контракт на поставку инновационных удобрений в Бразилию, передает корреспондент NEWS.ru. Продукт, презентованный компанией из РФ, позволяет при минимальных затратах обеспечить удобрение значительных площадей.

Участие в переговорах с российской стороны, помимо представителей «БиоАгроРоста», также приняли специалисты из банка «Солидарность» и компании «Арктика Консалтинг». Перейре рассказали об удобрениях, которые стоят примерно в два раза дешевле аналогов, при этом являются полностью экологичными — в них отсутствуют токсичные добавки и пестициды. Представители компании-производителя также отметили, что они компактны и легко перевозятся.

Российская сторона предложила муниципалитету Такуаритуба не только наладить закупки удобрений, но и построить завод по их производству в Бразилии. В ответ Перейра пригласил россиян посетить свой регион и ознакомиться с товарами местных производителей.

Ранее Перейра в беседе с корреспондентом NEWS.ru рассказал о проекте, который планирует представить на ММФ БРИКС в Петербурге. По его словам, речь идет о новой технологии утилизации мусора, которая позволяет использовать отходы в энергетике.

БРИКС
удобрения
Россия
контракты
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Чернов
М. Чернов
