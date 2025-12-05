ТИЭФ'25
Необычный способ ухода, который оживляет огуречные грядки: почему разбавленное молоко работает лучше дорогих подкормок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда простые решения оказываются эффективнее покупных удобрений. Полив огурцов молоком звучит странно, но дачники уверяют: растения становятся крепче, а урожай заметно увеличивается. Главное — правильно приготовить раствор и не использовать продукт в чистом виде.

Молоко содержит кальций и белки, которые действуют как мягкая подкормка, укрепляя листья и стимулируя рост плодов. Разбавляют его водой в пропорции один к десяти и опрыскивают растения по вечерам, чтобы раствор впитался и не привлек насекомых.

Такой уход помогает защитить огурцы от грибковых болезней, особенно от мучнистой росы, а листья уже через несколько дней выглядят ярче и здоровее. Некоторые дачники заменяют молоко сывороткой — она дешевле и дает тот же эффект. Важно помнить, что это не полноценное удобрение, а дополнительная поддержка, но огурцы реагируют на нее очень благодарно и охотно наращивают урожай.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

