Как обычная чайная заварка превращает рассаду в крепкие кустики: простой огородный прием, который усиливает рост и защищает растения

Иногда самые действенные подкормки находятся прямо под рукой. Чайная заварка подходит для этого идеально: она мягко поддерживает молодые саженцы и помогает им быстрее идти в рост, не перегружая почву лишними веществами.

Чай содержит танины, азот и калий в легкой форме, поэтому растения активнее наращивают зелень и укрепляют корни. Многие огородники замечают, что листва становится ярче, а томаты и перец особенно хорошо реагируют на такой уход.

Чтобы не навредить чувствительным корешкам, важна умеренность: раствор должен быть слабым, просто слегка окрашенным. Заварка улучшает структуру грунта, делает его более рыхлым и воздушным, а органические кислоты помогают растениям лучше усваивать основные удобрения. При регулярном поливе такой подкормкой рассада реже болеет, быстрее приживается после пересадки и охотнее трогается в рост на новом месте.

