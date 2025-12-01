День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:05

Как обычная чайная заварка превращает рассаду в крепкие кустики: простой огородный прием, который усиливает рост и защищает растения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Иногда самые действенные подкормки находятся прямо под рукой. Чайная заварка подходит для этого идеально: она мягко поддерживает молодые саженцы и помогает им быстрее идти в рост, не перегружая почву лишними веществами.

Чай содержит танины, азот и калий в легкой форме, поэтому растения активнее наращивают зелень и укрепляют корни. Многие огородники замечают, что листва становится ярче, а томаты и перец особенно хорошо реагируют на такой уход.

Чтобы не навредить чувствительным корешкам, важна умеренность: раствор должен быть слабым, просто слегка окрашенным. Заварка улучшает структуру грунта, делает его более рыхлым и воздушным, а органические кислоты помогают растениям лучше усваивать основные удобрения. При регулярном поливе такой подкормкой рассада реже болеет, быстрее приживается после пересадки и охотнее трогается в рост на новом месте.

Ранее сообщалось, что каждый сезон я испытываю новые сорта томатов, но не все они оправдывают ожидания. Некоторые культуры разочаровали меня настолько, что я приняла решение навсегда исключить их из своей посадки. Этот горький, но полезный опыт помогает мне освободить место для проверенных и действительно вкусных помидоров.

Проверено редакцией
Читайте также
Змея готовит щедрый подарок тем, кто рожден в особые даты: как избранники успеют улучшить свое финансовое положение до конца 2025 года
Общество
Змея готовит щедрый подарок тем, кто рожден в особые даты: как избранники успеют улучшить свое финансовое положение до конца 2025 года
Мой проверенный рецепт сочных отбивных — секрет в хрустящей шубке с ложкой горчицы
Общество
Мой проверенный рецепт сочных отбивных — секрет в хрустящей шубке с ложкой горчицы
Турецкие берек-треугольники — хрустящая закуска с улочек Стамбула. Лаваш, сыр, зелень — ее легко повторить дома
Общество
Турецкие берек-треугольники — хрустящая закуска с улочек Стамбула. Лаваш, сыр, зелень — ее легко повторить дома
Успеть до морозов. Как подготовить растения и плодовые деревья к зиме
Общество
Успеть до морозов. Как подготовить растения и плодовые деревья к зиме
Посадка томатов в ноябре: маленькие хитрости для большого урожая
Общество
Посадка томатов в ноябре: маленькие хитрости для большого урожая
огороды
советы
лайфхаки
удобрения
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поляки разделились во мнениях о будущем дипотношений с Россией
Удары по Украине сегодня, 1 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Медведчук объяснил, в чьих руках находится власть после отставки Ермака
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.